蛇出沒注意｜觀塘街頭驚見黑白蛇　警民擸木棍掃帚擒拿 仍被突破重圍逃去無蹤

▲ 警方周三（21日）接獲報案，指觀塘出現一條黑白橫間紋的蛇在馬路上遊走。

【蛇／黑白蛇／觀塘／毒蛇／銀腳帶／毒蛇咬傷／急救】觀塘鬧市驚現蛇蹤！警方於周三（21日）下午3時許接獲報案，指一條黑白橫間紋的蛇在鴻圖道70號利安工業大廈對開的馬路游走。有網民上載現場片段，見到有警員與市民一度合力用掃帚和木棍壓住蛇身，惟最終被蛇逃脫，不知所蹤。有醫生就表示，本港有8種常見毒蛇，並分享5招被毒蛇咬傷的急救貼士，同時提醒市民謹記切勿用口「啜毒」。

最新影片：

有網民將「人蛇大戰」的現場影片上載至Facebook群組，從片中可見，黑白蛇長約1米，當時警員用木棍壓住蛇的上半身，另一名據稱為「收買佬」的非華裔男子則以掃帚按住其下半身，意圖阻止牠離開。期間黑白蛇試圖掙扎逃走，並一度成功掙脫前行，但隨即被按住頭部動彈不得。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

片中有人大喊「打死佢呀！」，亦有人指「邊度打得死呀，唔好畀佢走啫，撳住佢個頭囉」，影片就此結束，並未拍下黑白蛇之後的行蹤。上載影片的網民就表示，該蛇疑似有毒，透露「藍色衫（警員）將佢趕咗落坑渠，而家唔知道會去咗邊」。

影片發布後引起網民關注，有人留言指出黑白蛇疑似是帶有劇毒的「銀腳帶」，亦有人推測「應該係附近工廈舖頭售賣，熱得滯走咗出嚟」。

點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關報道：蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法

本港8種原生陸棲毒蛇可咬噬致命

根據漁護署官網資料，蛇類除非受驚擾或保衛領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警救助，並由救護員送院治理。

而在本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 紅脖游蛇（Red-necked Keelback） 金腳帶/金環蛇（Bungarus fasciatus） 銀腳帶/銀環蛇（Bungarus multicinctus multicinctus） 眼鏡蛇/飯鏟頭（Naja atra） 眼鏡王蛇/過山烏（Ophiophagus hannah） 越南烙鐵頭（Ovophis tonkinensis） 原矛頭蝮/烙鐵頭（Protobothrops mucrosquamatus） 珊瑚蛇/麗紋蛇（Sinomicrurus macclellandi）

毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5