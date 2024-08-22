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及早戒煙｜吸煙可致心肺功能下降增心臟病風險　專家籲運動健兒遠離煙草產品體現奧運精神

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吸煙可致心肺功能下降增心臟病風險，專家籲運動健兒遠離煙草產品，體現奧運精神。

【巴黎奧運／運動員／吸煙／無煙健兒／煙草／二手煙／心臟病發／冠心病／心血管病】在剛結束的巴黎奥運，喜見多項新世界紀錄誕生。運動員的表現隨著年代進步，這跟運動科學興起，以更科學化方法管理運動員的訓練、復康和飲食習慣有密切關係。至於吸煙與運動的關係，也可以用更科學化的方法來探討，證明所有熱愛運動人士，不論是專業還是業餘，想要提升表現，都必須遠離煙草產品。

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做運動講求耐力(endurance)，尤其是當我們進行帶氧運動時，勝敗很大程度取決於「夠唔夠氣」。煙草產品含有超過7, 000種化學物質、70種致癌物，當中一氧化碳更是帶氧運動的最大敵人，因為它會降低血液的帶氧能力，使我們身體缺乏氧氣，更易覺得疲累。因此，有吸煙習慣人士，他們在運動過程中「唔夠氣」的情況就會更加嚴重。

《歐洲生理學期刊》早於1985年發表研究，安排一組吸煙人士和另一組非吸煙人士進行同一強度運動，結果發現吸煙人士的最大攝氧量和持續時間都比非吸煙人士低，証明吸煙令心肺功能下降是鐵一般事實，不容置疑。

煙草產品中另一個主要有毒物質，首推尼古丁。尼古丁刺激交感神經系統和心臟，增加身體對心肌氧氣的需求，容易引發心絞痛，令吸煙者有更大機會在年輕時和患病初期患上急性心血管病。

更多相關報道：立即戒煙︱燃燒煙草可釋放逾70種致癌物　吸煙者患肺癌機率高一般人10倍專家籲立即戒煙

值得注意的是，煙草產品不單止影響吸煙人士的心血管系統，也會禍及身邊人。

世界衞生組織在2020年出版的《煙草與冠心病: 世衞組織煙草知識概要》中提及，暴露於二手煙對心臟的相關影響，幾乎與吸煙本身的影響一樣嚴重，只要接觸二手煙一小時，便會損壞冠狀動脈的內層，從而增加心臟病發作的風險。該報告又指出，每年約有190萬宗可避免的冠心病所致死亡（約佔全球所有冠心病死亡的21％），是跟煙草使用和接觸於二手煙有關。

想在運動場上追求更佳表現，除了要謝絕吸煙，也應該減少接觸二手煙。煙草是一級致癌物，並不存在一個「安全接觸水平」，即使短暫接觸，也可以影響吸煙者及他人健康。因此，最近醫務衞生局宣布計劃在短期內推出十項控煙措施，尤其是排隊時禁止吸煙，包括輪候公共交通工具和排隊進入指定公眾場所；並擴大法定禁煙區至指定處所的出入口範圍，如幼兒中心和學校，我是舉腳贊成，相關措施避免市民接觸二手煙，絕對是保護公眾健康的關鍵一步。

隨著巴黎奧運閉幕，巴黎殘疾人奧運會將在8月28日至9月8日舉行，中國香港代表團亦派出23名運動員參賽。「追求卓越」、「建立友誼」及「互相尊重」這三項奧林匹克主義的價值，其實除了專業的運動員，我相信每一位香港人都可以在日常生活中延續這份體育精神，持續改善自己的身心健康，同時鼓勵身邊人士戒煙，免受二、三手煙危害，共同建設香港成為一個無煙的健康城市。

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撰文 : 雷雄德博士 香港教育大學健康與體育學系高級講師

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