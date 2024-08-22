拍攝意外︱43歲台灣女星內地拍劇險死　驚爆胰臟被震破超恐怖

▲ 43歲台灣女星文汶爆出自己昔日拍央視抗日劇的恐怖經歷！

43歲台灣女星文汶（本名張懷文）早前爆出自己14年前拍央視抗日劇的恐怖經歷，她在事後需休息一年半才復出！

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台灣女星文汶內地拍劇險死

文汶當年在《等到勝利那一天》演女軍，她拍攝在行軍床上打打鬧鬧的一幕，她不慎被棉被勾到跌在地上，她憶述道：「我重心不穩，肚子撞到地板，把胰臟震破、胰腺斷裂，強酸流到腹膜腔併發腹膜炎，必須緊急開刀，手術第3天坐專機回來，歷經生死難關。」

當時仍為其男友的吳皓昇，就飛往內地為她簽手術同意書，在回台後，文汶的傷口受感染，並在拆線後留下30cm疤痕，成為一大創傷。

在2018年，文汶與吳皓昇結婚，並在2022年成功懷孕，現為幸福的一家三口。

文汶拍劇受傷的經歷也啟發了她，令她積極研發修復皮膚的產品，並經營了自家保養品牌。

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