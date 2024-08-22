江旻憓丨江旻憓加入馬會收幾多年薪？ 曾智華預測：屬過渡應邁向更高權力階層

▲ 江旻憓加入馬會，曾智華估計屬於過渡性質。

早前我肥碌手多多，在本欄寫咗篇《肥碌預測「江火箭」》，嘩，反應之大，意想不到！

小弟認為佢返港八月一日到六日的鋪排及轉變之快之大，絕不會是臨時發生的，故大膽指出，江旻憓做馬會純是過渡性質。真正的部署，應該是邁向更高權力階層，甚至得到「國家級」栽培，好似早年「珍姐」咁，直入聯合國！

其實，當「江火箭」入馬會消息公布後，去到邊，由早晨茶記到港鐵到晚上飯局，個個都有興趣討論佢。不過，失晒焦點，故才令我決定講出自己睇法。

公眾的討論邊方面失焦點？正是—佢入馬會將收幾多年薪？

草根人的衡量，是一個未有工作經驗的運動員，馬會會俾得幾多吖（啱！）？又有指，若果年薪有幾十萬元，執到啦（又啱！）。

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不過，以上論調，純以「江火箭」入馬會做個打工仔而分析。其實，一如我肥碌早指出，Vivian入馬會，乃過吓冷河，收幾錢人工，完全不是考慮點。

其實，略略有商界、廣告界或演藝界管理經驗者，必知今時今日的江旻憓，隨時閒閒哋搵幾千萬元一年！這個，你唔使拗，搵任何一個專業經理人都會話你知，只要「江火箭」落在佢哋手上，第一年，單單做代言人及賣廣告，已值億億聲！

好嘞，一個值億億聲的人物，點解唔先賺三幾億元再過回「平凡人」生活呢？

簡單，正是因有更高、更遠、更大而非市儈凡人諗到的層次也，明唔明呢？

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