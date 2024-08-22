  • 31°C
香港時間 : 2024822日 (四) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江旻憓丨江旻憓加入馬會收幾多年薪？ 曾智華預測：屬過渡應邁向更高權力階層

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江旻憓加入馬會，曾智華估計屬於過渡性質。

早前我肥碌手多多，在本欄寫咗篇《肥碌預測「江火箭」》，嘩，反應之大，意想不到！

小弟認為佢返港八月一日到六日的鋪排及轉變之快之大，絕不會是臨時發生的，故大膽指出，江旻憓做馬會純是過渡性質。真正的部署，應該是邁向更高權力階層，甚至得到「國家級」栽培，好似早年「珍姐」咁，直入聯合國！

其實，當「江火箭」入馬會消息公布後，去到邊，由早晨茶記到港鐵到晚上飯局，個個都有興趣討論佢。不過，失晒焦點，故才令我決定講出自己睇法。

公眾的討論邊方面失焦點？正是—佢入馬會將收幾多年薪？

草根人的衡量，是一個未有工作經驗的運動員，馬會會俾得幾多吖（啱！）？又有指，若果年薪有幾十萬元，執到啦（又啱！）。

點擊圖片放大
+3
+2

不過，以上論調，純以「江火箭」入馬會做個打工仔而分析。其實，一如我肥碌早指出，Vivian入馬會，乃過吓冷河，收幾錢人工，完全不是考慮點。

其實，略略有商界、廣告界或演藝界管理經驗者，必知今時今日的江旻憓，隨時閒閒哋搵幾千萬元一年！這個，你唔使拗，搵任何一個專業經理人都會話你知，只要「江火箭」落在佢哋手上，第一年，單單做代言人及賣廣告，已值億億聲！

好嘞，一個值億億聲的人物，點解唔先賺三幾億元再過回「平凡人」生活呢？

簡單，正是因有更高、更遠、更大而非市儈凡人諗到的層次也，明唔明呢？

TOPick一分鐘
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 曾智華

運動員 馬會 港鐵 曾智華 江旻憓 聯合國

最高瀏覽

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財