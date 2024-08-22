奧運國家隊訪港｜3場活動門票40分鐘售罄　高峰逾4.9萬人同時輪候購票

▲ 3場公開活動門票售罄，網站同時輪候購票人數曾逾4.9萬。

巴黎奧運會國家隊奧運代表團落實於8月29日（星期四）至31日訪港三日，期間會出席三場公開活動與市民見面，包括在8月30日星期五晚上出席「奧運健兒大匯演」綜藝節目。每張20元的門票於今日（22日）起經城市售票網公開發售，而大會亦會安排電視台轉播活動。

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TOPick今早10時許瀏覽城市售票網，其中2場活動——「跳水及游泳示範表演」及「羽毛球/體操/乒乓球示範」輪候時間為2小時，前方輪候人數一度超過4.9萬。開售不足半小時「跳水及游泳示範表演」門票已售罄。其後10分鐘內，3場活動的門票全數售罄。

8月29日至31日國家隊奧運代表團訪港行程如下：

三場公開活動

1. 「奧運健兒大滙演」

日期：8月30日(星期五)

時間︰晚上8時至9時30分

地點︰灣仔伊利沙伯體育館



2. 「內地奧運健兒展風采」 —— 羽毛球/體操/乒乓球示範

日期：8月31日 (星期六)

時間︰早上9時30分至11時30分

地點：伊利沙伯體育館



3. 「內地奧運健兒展風采」 —— 跳水/游泳示範

日期：8月31日 (星期六)

時間︰早上9時30分至11時30分

地點：維多利亞公園游泳池

市民購票及入場注意事項：

約5,300張門票，預留予公眾人士實名購票，每人限購2張。

8月22日(星期四)上午10時經城市售票網開售

可透過網上、流動應用程式或信用卡電話購票(電話︰3166 1288)購票

持票人入場時必須出示附有相片的身份證明文件，以核實個人資料

「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於晚上8時至9時30分在伊利沙伯體育館舉行，有關運動員名單將於稍後公布。代表團運動員在8月31日（星期六）上午9時30分至11時30分將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，與香港市民見面。運動員會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。



門票於8月22日（星期四）上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式公開發售，每張二十元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

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