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全紅嬋｜全紅嬋手持2面金牌打喊露　與習主席合照企C位另外5位都係猛人

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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全紅嬋在北京人民大會堂前手持2面金牌打喊露，而與國家主席習近平大合照時更企正C位。

【巴黎奧運/國家隊/金牌運動員/全紅嬋/嬋寶】中國體育代表團成員於周二（20日）在北京人民大會堂參加第33屆夏季奧運會總結大會，其中17歲奪得兩面跳水金牌的全紅嬋因其嬌小身材和可愛表情成為焦點。全紅嬋在人民大會堂前，被意外捕捉到手持兩面金牌打喊露，照片引起網民熱議成為內地熱搜，更笑稱她「好像誤入巨人國」。

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全紅嬋在巴黎奧運勇奪兩面金牌後人氣急升，身高僅1米52的她，與其他項目運動員站在一起時顯得格外矮小，反而令她變得搶眼，網民打趣形容她「誤入巨人國」。

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而在國家女子水球隊隊員沈軼能發布的照片中，全紅嬋更被意外捕捉到在人民大會堂前打喊露的瞬間，網民紛紛稱讚她「太可愛了」，又指她相當有喜感， 「我們嬋寶不要面子嗎？」、「紅姐妹妹松弛感十足」、 「全妹演我當背景板誤入別人鏡頭」、 「手裏的兩塊金牌就被小全當彩帶一樣舞嗎」等。

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全紅嬋｜6名運動員合照企中間

在大合照環節中，站在「C位」的運動員由左到右分別是馬龍、全紅嬋、盛李豪、潘展樂、李雯雯、鄭欽文。有網民直指排陣有意思，「巴黎第一枚金牌（盛李豪），到最後一枚金牌（李雯雯），兩位單項創造歷史的男女優秀金牌運動員（潘展樂與鄭欽文），最年長與最年幼的奧運冠軍（馬龍與全紅嬋）。」

而國家主席習近平與全紅嬋握手時，也微微彎腰以配合她的身高，並在全紅嬋疑似說「我是全紅嬋」後，面帶笑意指著她問候。

全紅嬋在表彰大會結束後接受訪問時，向記者炫耀她的指甲，她稱這是她17年來首次做指甲戴戒指，覺得很好看很開心。全紅嬋又寄語現在努力練跳水的小朋友：

一定要堅持下去，我有很多次都想過放棄，練跳水很苦，但只要你堅持下去或許就能迎來成功。

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