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迪士尼門票優惠丨萬聖節主題回歸香港迪士尼 4人同行可享一日門票8折優惠

親子好去處

發布時間： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港迪士尼推出萬聖節4人同行8折優惠。

萬聖節必去的城中盛事「Disney Halloween Time」將於 9月13日至10月31日矚目回歸香港迪士尼樂園度假區（「香港迪士尼」）。一對對的迪士尼主角與惡人已全園就位，向你呼「玩」，無論你想加入反派搞鬼作惡，或是扮演主角對抗邪惡，是時候準備好穿著打
扮，反轉迪士尼！

多項萬聖節必玩重頭戲、傳統 Trick-or-treat 活動將強勢回歸，一系列全新怪誕新奇的萬聖節主題商品、限定美食等亦將陸續登場。要萬聖節派對更好玩，香港迪士尼由即日起推出香港居民專享「快樂組團」門票優惠，多人同行可享一日門票低至 8 折優惠。

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「快樂組團」門票優惠

香港居民即日起至2024年12月18日期間入園，3人同行可享一日門票 85 折優惠，4人同行可享一日門票8折優惠，提提大家，同一套票中所購買的優惠門票必須同時進入樂園！想玩得更盡興，別錯過「惡人舞動迪士尼」指定場次或惡人大宅舞會之「迪士尼尊享卡」，尊享優先入場，不怕姍姍來遲！即刻組團與家人好友以迪士尼故事為 Dress Code 出發，朝聖香港迪士尼樂園，參與一年一度必去的萬聖節派對！

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