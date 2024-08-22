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吳雨霏+柯煒林拍攝Prada高級珠寶　品牌三角商標+100%認證再造黃金製造

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2024/08/22 13:00

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

不少時裝品牌都會推出珠寶系列，但開宗名義直指高級珠寶的還是有限，畢竟要開發這個系列投放的資源不少，更重要的是首先要說服顧客們究竟花上數十萬元至百萬元購買時裝品牌的首飾是否值得，因此，時裝品牌的高級珠寶系列的路是漫長的，而Prada正好處於起跑階段。

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Prada的高級珠寶系列並不是首次面世，以不定期姿態推出製成品，今次新上架的Eternal Gold系列，以100%獲得認證的再造黃金製造，演繹金屬鏈條、戒指和耳環等。

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每條鏈節的底部線條柔和貼膚，與幾何形狀的外角構成對比，富代表性的三角形標牌化作鏈釦，成為作品正前方，兩側或背面的裝飾元素，配戴者亦可以將多條頸鏈和手鏈連接起來，組成長頸鏈自由改變長度，整體上，設計上有別於市面鑲滿鑽石講求卡數的珠寶，但對Prada迷來說這「低調」的高級珠寶系列，別有一番看頭。 

產品查詢：2522 2989

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