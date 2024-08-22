  • 31°C
香港時間 : 2024822日 (四) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昔日夫妻丨黃曉明孖新歡甜蜜約會登熱搜 　Angelababy寄情工作轉做女強人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃曉明與Angelababy各有新生活

內地藝人黃曉明與Angelababy（楊穎）於2022年結束6年婚姻，兩人共同撫養兒子「小海綿」，早前二人罕有合體，一同帶兒子到主題樂園遊玩，亦是他們離婚兩年以來首度同框，因而引起外界關注，甚至有傳他們有機復合。

【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了

與新歡拍拖

不過其實二人情已逝，在過去的七夕曉明就相約現任女友葉珂看電影約會，而身材出眾的葉珂，當晚更一身戰鬥格低胸裝上陣，認真「胸」湧，似乎他們感情穩定，消息更登上微博熱搜。

點擊圖片放大
+8
+7

Baby轉做女強人?

另一邊廂，復合無望的Baby惟有寄情工作，日前她來港現身某就職典禮，見她穿上深色西裝，打扮得體端莊，而且在典禮上滿場飛，與一眾嘉賓有傾有講，又拍照留念，難道她想轉向事業型女強人發展?

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體
17:13 2024/06/06
家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體
【黃曉明離婚】黃曉明Angelababy離婚達成「三不協議」　盼對兒子小海綿傷害減至最低
16:02 2022/01/29
【黃曉明離婚】黃曉明Angelababy離婚達成「三不協議」　盼對兒子小海綿傷害減至最低
【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了
11:41 2022/04/03
【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了

你可能感興趣

家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體
17:13 2024/06/06
家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體
【黃曉明離婚】黃曉明Angelababy離婚達成「三不協議」　盼對兒子小海綿傷害減至最低
16:02 2022/01/29
【黃曉明離婚】黃曉明Angelababy離婚達成「三不協議」　盼對兒子小海綿傷害減至最低
【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了
11:41 2022/04/03
【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了
黃曉明 Angelababy 娛樂人物職業 家庭關係 娛樂行業

最高瀏覽

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財