昔日夫妻丨黃曉明孖新歡甜蜜約會登熱搜 　Angelababy寄情工作轉做女強人

▲ 黃曉明與Angelababy各有新生活

內地藝人黃曉明與Angelababy（楊穎）於2022年結束6年婚姻，兩人共同撫養兒子「小海綿」，早前二人罕有合體，一同帶兒子到主題樂園遊玩，亦是他們離婚兩年以來首度同框，因而引起外界關注，甚至有傳他們有機復合。

【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係 Angelababy罕談離婚：是他不要我了

與新歡拍拖

不過其實二人情已逝，在過去的七夕曉明就相約現任女友葉珂看電影約會，而身材出眾的葉珂，當晚更一身戰鬥格低胸裝上陣，認真「胸」湧，似乎他們感情穩定，消息更登上微博熱搜。

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Baby轉做女強人?

另一邊廂，復合無望的Baby惟有寄情工作，日前她來港現身某就職典禮，見她穿上深色西裝，打扮得體端莊，而且在典禮上滿場飛，與一眾嘉賓有傾有講，又拍照留念，難道她想轉向事業型女強人發展?

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