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飲食推介︱與伴侶尋找美食有助婚姻保鮮 推介3間性價比高餐廳隨時拍拖

休閒消費

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

為大家介紹3間頗具特色的餐廳。

我和老公都非常熱愛美食，我們總是會尋找新的餐廳和菜品來品嘗，大快朵頤同時交流對美食的意見，擁有共同的快樂回憶。我發現，與伴侶一起尋找並品嘗美食，不僅能增進感情，也有助維持婚姻關係的新鮮感，讓婚姻生活更加甜蜜。

而最近，我們分別在港九新界探尋到3間頗具特色的餐廳，其中有些裝潢別具一格、價格相宜；有些則專注於精湛的烹飪技藝，推出獨一無二的私房菜級別美食，無論是伴侶約會還是與家人聚會，都是不錯的選擇。

神燈海鮮酒家（銅鑼灣）

人氣中菜廳——神燈海鮮酒家最近逆市擴張，於銅鑼灣開分店，佔地5,000呎。我們在試業期間，品嘗了佐敦總店之經典招牌菜「黑松露玻璃燒鵝」和「糯米炒膏蟹」外，還吃了多新款手工菜，包括「蜜燒富貴意米雞」、「拆肉瀨尿蝦元貝釀玉環」、「金獎嗒嗒骨」等等。

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其中蜜燒富貴意米雞將米型意粉和新鮮鮑魚仔釀入雞中，烹煮後，意粉吸入雞的肉汁，新鮮又惹味。由香脆蜜汁雞皮、嫩滑的雞肉、至香濃鮮味的米型意粉，層次豐富。這個菜色是心機之作，必須提前2至3日預訂。

此外，拆肉瀨尿蝦元貝釀玉環令我和老公都一試難忘。平時我們參加飲宴的玉環瑤柱脯，主要選用節瓜配搭瑤柱，但這道菜選用白蘿蔔包住大大粒元貝，面層放上拆肉瀨尿蝦及一些蟹籽，所有的鮮味吸進白蘿蔔，不需刻意的調味，就能呈現出最新鮮的味道。

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point地庫

梁慶記

逾百年品牌「梁慶記」連續四年榮獲澳門米芝蓮街頭美食推介，早前第一站登陸北角後，最新於旺角開分店。想不到在香港體驗到高質的澳門葡國菜色和小食之餘，價錢也非常貼地親民，人均消費$80左右。

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梁慶記當中4大皇牌系列包括「招牌溫泉蛋安格斯蝦籽撈麵」、「三盞燈喇沙湯米線」、「官也蓋仔蛋撈飯」、「十六浦勝利咖喱飯」等，而每個菜色系列的起源也充滿澳門歷史元素。而令我深刻的是蓋仔五花腩蛋撈飯，我選了「標準」份量，但其實份量也非常多和足料，蛋汁配上惹味厚肉的五花腩配上兩款特製醬料，用未撈飯一流！

另外，想不到餐廳意然有賣手工朱古力，雖然起初有一點格格不入的感覺，但喜歡朱古力的我，也好奇試了榴槤朱古力。打開包裝，才了解店舖的小心思。手工黑朱古力設有多種口味，以大三巴牌坊的外形設計，其中榴槤朱古力加入了榴槤乾和果仁，用料絕對不吝嗇。這片朱古力猶如一份旅行小手信，當吃過澳門的特色小食，便購買一片朱古力回家，延續這趟澳門美食之旅！

地址：旺角豉油街74號鴻都大廈地鋪

玖子茶

新加坡牛車水裝潢主題東南亞懷舊創意菜餐廳「玖子茶」主打東南亞懷舊創意菜式，將馬來西亞、新加坡等當地文化融入美食。其主打招牌菜，包括「砂煲肉骨茶」、「招牌去骨星馬雞飯」、「脆炸豬扒辣肉碎滷蛋飯」、「鮮油咖吔多士」等必試菜式，其他菜式還有「沙煲藥膳牛肋肉」、「海鮮蝦喇沙河粉」等。

這餐廳的木桌椅、一連串的紅、黃燈籠和特色牆紙、牌匾等等裝潢富有東南亞懷舊特色。我們點了兩款主食、一些小食和飲品，轉眼間鋪滿枱面，非常豐富了。有時望到滿枱都是特色食物，但人均消費還是很便宜的時候，有一種莫名其妙的興奮。

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地址：新界荃灣大河道98號如心廣場2期2樓214號舖（荃灣分店）

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷

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