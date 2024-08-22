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昔日男神丨昔日「小太陽」傳已秘婚成家　49歲鍾漢良太太正面照曝光　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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49歲鍾漢良太太正面照曝光！

鍾漢良當年憑一曲《O.R.E.A》於台灣一砲而紅，昔日的「小陽光」於今年11月就踏入50歲，多年來鍾漢良將感情生活低調處理，近日內媒拍得他跟任職Stylist的老婆謝易樺出席友人聚會，讓「鍾太」的正面照曝光！

從短片所見，鍾漢良跟友人打邊爐聚餐，鍾漢良跟老婆謝易樺齊齊以白色襯衫示人，飯後更一起搭車返酒店，上樓前鍾漢良於門口等候老婆，才肩並肩走進酒店大門，甚有老夫老妻的感覺。

【不老男神】47歲鍾漢良臉部浮腫被指崩壞　近照證男神「還原靚靚」回勇

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「小太陽」曾於台灣爆紅

2015年，傳出鍾漢良跟Stylist謝易樺早已秘婚，多次被拍得於泰國和台北疑似一家3口玩樂的照片。他亮相內地綜藝節目《我去上學啦》時被學生問及「我們也都知道，您是有家室、有小孩的人了⋯」，對此，鍾漢良即說：「那個小道消息，不要聽信啊！」

鍾漢良於1993年考入TVB舞蹈訓練班並成為舞蹈藝員，同年參演劇集《少年五虎》，飾演「溫拿五虎」中鍾鎮濤年輕時期，因而嶄露頭角。

及至至1995年，鍾漢良獲邰正宵賞識赴台灣發展，以「小太陽」的稱號出碟爆紅，短短4年間推出過6張唱片，隨後轉戰內地以拍攝電視劇為主。

 

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