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招聘啟事｜麥當勞求職平台$2萬請燒味師傅　網民興奮估出叉燒漢堡真相原來係咁

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

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麥當勞求職平台2萬請燒味師傅，唔通出叉燒漢堡?

【麥當勞/求職/請人/搵工/快餐店】難道麥當勞推出新產品「麥汁叉燒」、「乾炒牛河」？日前有網民發現求職平台，有一則來自連鎖快餐店麥當勞的招聘廣告，內容竟然是請燒味師傅！工作地點位於屯門，每周工作4至5天，月薪2萬元，一眾網民隨即興奮雀躍，無限聯想麥當勞是否推出「叉雞堡」、「麥切雞」等聯乘美食。不過招聘廣告已迅速下架，究竟是什麼原因呢？

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麥當勞｜求職平台廣告請燒味師傅

有網民日前在討論區發文表示，意外發現有求職平台的招聘廣告，寫明「Mcdonalds」聘請全職燒味師傅，工作地點為屯門，每周工作4至5天，月薪為1.85萬元至2萬元，屬中級階層的類別，希望招聘一人。不過招聘廣告已迅速下架，網民相信是網站輸入資料出錯的「流料」。

帖文一出，旋即引起大批網民欣喜若狂，聯想麥當勞可能有相關產品推出，「諗住有麥切雞」、「有無m記乾炒牛河」、「準備出叉雞堡？」、「叉燒McGriddles」、「麥汁叉燒」；不過有網民分析，可能是「總部員工飯堂」的招聘，跟分店的食物供應無關。

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麥當勞｜網民：Agent落錯嘢啫

至於薪金方面，廣告內容指，月薪為2萬元，有人認為偏低，「得2萬都沒，想搵人斬燒味，咁癲」，亦有人覺得合理，

返5日，又好福利，環境應該好過街市，工作量肯定冇大家樂果啲咁多，都ok啦。

不管網民眾說紛紜，相關招聘廣告已在短時間內下架，網民推測是資料出錯，「Agent落錯嘢啫」，麥當勞的英文正確串法是「McDonald's」，而非招聘廣告中的「Mcdonalds」。

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