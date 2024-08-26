直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲、心靈療癒師 詹朗林(JJ) 一連5集靈異見證「鬼同你Live」 8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
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發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
TOPick農曆七月特輯：「鬼同你Live」
適逢農曆七月，TOPick邀請前救護員、見鬼作家馬菲，心靈療癒師 詹朗林(JJ) 同大家❗️一連5集❗️分享靈異見證，8月28日起逢星期三下午5點起，HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
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|頻道
|時段
|主題
|嘉賓
|收看:TOPick家庭台
日期：
8月28日 (三)
9月4日 (三)
9月11日 (三)
9月18日 (三)
9月25日 (三)
時間：下午5點
靈異見證「鬼同你Live」
內容︰
|前救護員、見鬼作家 馬菲；心靈療癒師 詹朗林(JJ)
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