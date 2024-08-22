  • 31°C
香港時間 : 2024822日 (四) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直播預告｜前救護員、見鬼作家馬菲一連3集靈異見證「鬼同你Live」　8月28日起逢星期三下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

家事百科

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

TOPick農曆七月特輯：「鬼同你Live」

適逢農曆七月，TOPick邀請前救護員、見鬼作家馬菲，同大家一連3集分享靈異見證，8月28日起逢星期三下午5點起，HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

大家記得留意收睇啦!錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收看:TOPick家庭台

日期：

8月28日 (三)

9月4日 (三)

9月11日 (三)

時間：下午5點

靈異見證「鬼同你Live」

內容︰

  • 大埔名博物館日頭好猛鬼? 
  • 邊種顏色嘅鬼最惡?
  • 消防局百厭女鬼戲弄消防員? 
前救護員、見鬼作家 馬菲

更多馬菲的故事及專訪:

鬼魂答謝「陰陽眼爸爸」送最後一程　前救護員馬菲救護車上見盡生死

「陰陽眼爸爸」移民台灣經歷人性可怕　前救護員馬菲︰怪獸家長比鬼魂更憤恨

見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　馬菲靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

 

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ 

最高瀏覽

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財