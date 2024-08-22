  • 31°C
香港時間 : 2024822日 (四) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「英國比爾蓋茲」遇船難亡，與女兒遺體卡床墊中，豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬。

【英國比爾蓋茨／Mike Lynch／海難／水龍捲／貝氏號／豪華遊艇／風暴／沉船】有「英國比爾蓋茨」之稱的科技業大亨、Autonomy公司創辦人Mike Lynch，日前與家人及生意夥伴搭乘豪華遊艇出海期間，遇上巨大風暴導致船當場翻覆。船上共22人，有15人被救起；另外搜救人員發現了4具屍體，包括Lynch本人及18歲女兒，二人遺體被卡在船艙内的床墊中。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

貝氏號遇水龍捲翻沉

綜合外媒報道，英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在意大利西西里島外海遭遇水龍捲並翻沉。意大利海岸防衛隊聲明稱，當時船上共載有22人，包括船員10人及乘客12人。其中有14人倖存；另有6人失蹤，包括Lynch本人和他的18歲女兒Hannah Lynch、摩根士丹利國際（Morgan Stanley International）的董事長Jonathan Bloomer及其妻子Judy Bloomer、英國高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo與其珠寶設計師妻子Neda Morvillo。

搜救團隊指出，「貝氏號」因疑似遇上水龍捲，導致船隻沉到海底約50米處。而救援人員一直在沉沒遊艇的船體內部進行搜尋，雖然船隻外觀完好，但船艙內部有許多大型物件塞滿通道，且需要上升下潛時間，搜救人員每次只能停留8至10分鐘，搜救難度相當大。

21日，搜救人員先找到了2具遺體，但無法確認其身分。隨即，搜救隊在船內尋獲Lynch和其18歲女兒Hannah的遺體，二人被卡在船艙内的床墊中，目前搜救行動仍在持續進行，僅剩2人失蹤。

躲過牢獄卻遇船難亡

據了解，現年59歲的Mike Lynch是英國一位著名科技業企業家和投資者，被譽為英國版的比爾蓋茲。他創建了英國最大的軟體公司Autonomy，該公司於2011年以110億美元的價格出售給惠普，惟此後這筆交易破裂，林奇被控欺詐，展開了漫長的審判。

今年六月，美國三藩市法院陪審團宣布他所有指控無罪。在這場審判中，Morvillo是Lynch的代表律師，Bloomer則是他的品格證人。為慶祝他最近在美國欺詐案審判中獲無罪釋放，Lynch和妻女及生意夥伴搭上了豪華遊艇Bayesian號，豈料竟遇船難不幸身亡。

點擊圖片放大
+8
+7

貝氏號60秒内沉沒

意大利海岸防衛隊指出，遇難遊艇是英國籍「貝氏號」（Bayesian），船長56公尺，是造價3000萬英鎊的超級遊艇，在遭遇惡劣海況時，遊艇已停泊在西西里島的Porticello港口附近，但仍不幸翻覆沉沒。

有附近別墅的閉路電視捕捉到貝氏號沉沒的畫面，畫面中顯示，港口當時颳著狂風暴雨，貝氏號在距離岸邊200米的地方閃爍燈光，但隨着風雨愈來愈大，船體輪廓與燈光亦逐漸消失。

別墅屋主受訪時憶述，當時風雨很大，別墅一共安裝了20多個閉路電視鏡頭，只有1個未受暴風雨影響，拍下當時發生的事情。

在短短60秒內，你可以看到船隻完全消失於風暴中。

船隻擁頂級安全設施

報道亦指，貝氏號由Lynch的妻子擁有，由意大利造船廠Perini於2008年建造，最後一次改裝於2020年。而貝氏號船長James Cutfield是一名51歲的新西蘭人，他在19日獲救時，接受了義大利檢方2個多小時的訊問。

他的兄弟馬克透露，James是​​一名「非常優秀的水手」，在地中海「非常受人尊敬」，自青少年時期就開始在遊艇上工作，過去8年裡一直擔任豪華遊艇的船長。

然而事件仍有不解之謎，連專家也無法解釋，這艘被認為擁有頂級設施和安全設施的大型豪華船隻，為何在短時間內沉沒，而停泊在旁邊的遊艇卻沒有受到風暴的傷害。當地檢察官也對這場災難展開調查，將確認遊艇沉沒的原因，並釐清是否存在任何犯罪行為。

英國訓練搜救人員的非營利組織「海事搜救委員會」（Maritime Search and Rescue Counci）主席Matthew Schanck則稱，若調查結果證實，此次悲劇是因水龍捲而翻覆沉沒，就屬於極為罕見且後果嚴重的「黑天鵝」類型海難。

更多相關報道：不幸海難︱「英國比爾蓋茲」搭遊艇遇風暴翻沉失蹤生死不明　船上僅14人倖存

據生還者表示，這趟遊艇之旅原是Lynch為他的工作夥伴舉辦。一名海岸防衛隊人員透露：

當時風非常大，原本就預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。

附近一艘船的船長補充稱，事發時風暴很強，他打開了引擎控制住船，避免撞上停泊在旁邊的Bayesian號遊艇：

我們成功將船保持在原位，但在風暴結束後，我們注意到後面的船（Bayesian號）不見了。

船長表示，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名1歲的女嬰。船員將這些生還者帶上船，然後交給海岸防衛隊。海岸防衛隊接手後表示，潛水員已在發現位於海底49米深處的遊艇殘骸。附近城鎮的檢方亦已展開調查，將釐清該次船難的來龍去脈。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

奪命意外｜中日夫婦旅遊Blogger岐阜縣攀岩雙雙遇難　新婚妻為救夫跳水至死仍繩相繫
16:01 2024/07/12
奪命意外｜中日夫婦旅遊Blogger岐阜縣攀岩雙雙遇難　新婚妻為救夫跳水至死仍繩相繫
【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸　觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還
10:09 2023/06/23
【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸　觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還
【奪命災禍】巴西恐怖懸崖崩塌事故　巨石砸觀光船至少7死32傷
17:07 2022/01/10
【奪命災禍】巴西恐怖懸崖崩塌事故　巨石砸觀光船至少7死32傷

你可能感興趣

奪命意外｜中日夫婦旅遊Blogger岐阜縣攀岩雙雙遇難　新婚妻為救夫跳水至死仍繩相繫
16:01 2024/07/12
奪命意外｜中日夫婦旅遊Blogger岐阜縣攀岩雙雙遇難　新婚妻為救夫跳水至死仍繩相繫
【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸　觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還
10:09 2023/06/23
【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸　觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還
【奪命災禍】巴西恐怖懸崖崩塌事故　巨石砸觀光船至少7死32傷
17:07 2022/01/10
【奪命災禍】巴西恐怖懸崖崩塌事故　巨石砸觀光船至少7死32傷
健康養生 健康問題 網絡熱話 海難 暴雨

最高瀏覽

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
北上買藥｜公院天價標靶藥耗盡積蓄　肺癌港男北上買同款藥每月僅￥4600 感慨：延長咗生命
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財