不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬

▲ 「英國比爾蓋茲」遇船難亡，與女兒遺體卡床墊中，豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬。

【英國比爾蓋茨／Mike Lynch／海難／水龍捲／貝氏號／豪華遊艇／風暴／沉船】有「英國比爾蓋茨」之稱的科技業大亨、Autonomy公司創辦人Mike Lynch，日前與家人及生意夥伴搭乘豪華遊艇出海期間，遇上巨大風暴導致船當場翻覆。船上共22人，有15人被救起；另外搜救人員發現了4具屍體，包括Lynch本人及18歲女兒，二人遺體被卡在船艙内的床墊中。

最新影片推介：

貝氏號遇水龍捲翻沉

綜合外媒報道，英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在意大利西西里島外海遭遇水龍捲並翻沉。意大利海岸防衛隊聲明稱，當時船上共載有22人，包括船員10人及乘客12人。其中有14人倖存；另有6人失蹤，包括Lynch本人和他的18歲女兒Hannah Lynch、摩根士丹利國際（Morgan Stanley International）的董事長Jonathan Bloomer及其妻子Judy Bloomer、英國高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo與其珠寶設計師妻子Neda Morvillo。

搜救團隊指出，「貝氏號」因疑似遇上水龍捲，導致船隻沉到海底約50米處。而救援人員一直在沉沒遊艇的船體內部進行搜尋，雖然船隻外觀完好，但船艙內部有許多大型物件塞滿通道，且需要上升下潛時間，搜救人員每次只能停留8至10分鐘，搜救難度相當大。

21日，搜救人員先找到了2具遺體，但無法確認其身分。隨即，搜救隊在船內尋獲Lynch和其18歲女兒Hannah的遺體，二人被卡在船艙内的床墊中，目前搜救行動仍在持續進行，僅剩2人失蹤。

躲過牢獄卻遇船難亡

據了解，現年59歲的Mike Lynch是英國一位著名科技業企業家和投資者，被譽為英國版的比爾蓋茲。他創建了英國最大的軟體公司Autonomy，該公司於2011年以110億美元的價格出售給惠普，惟此後這筆交易破裂，林奇被控欺詐，展開了漫長的審判。

今年六月，美國三藩市法院陪審團宣布他所有指控無罪。在這場審判中，Morvillo是Lynch的代表律師，Bloomer則是他的品格證人。為慶祝他最近在美國欺詐案審判中獲無罪釋放，Lynch和妻女及生意夥伴搭上了豪華遊艇Bayesian號，豈料竟遇船難不幸身亡。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

貝氏號60秒内沉沒

意大利海岸防衛隊指出，遇難遊艇是英國籍「貝氏號」（Bayesian），船長56公尺，是造價3000萬英鎊的超級遊艇，在遭遇惡劣海況時，遊艇已停泊在西西里島的Porticello港口附近，但仍不幸翻覆沉沒。

有附近別墅的閉路電視捕捉到貝氏號沉沒的畫面，畫面中顯示，港口當時颳著狂風暴雨，貝氏號在距離岸邊200米的地方閃爍燈光，但隨着風雨愈來愈大，船體輪廓與燈光亦逐漸消失。

別墅屋主受訪時憶述，當時風雨很大，別墅一共安裝了20多個閉路電視鏡頭，只有1個未受暴風雨影響，拍下當時發生的事情。

在短短60秒內，你可以看到船隻完全消失於風暴中。

船隻擁頂級安全設施

報道亦指，貝氏號由Lynch的妻子擁有，由意大利造船廠Perini於2008年建造，最後一次改裝於2020年。而貝氏號船長James Cutfield是一名51歲的新西蘭人，他在19日獲救時，接受了義大利檢方2個多小時的訊問。

他的兄弟馬克透露，James是​​一名「非常優秀的水手」，在地中海「非常受人尊敬」，自青少年時期就開始在遊艇上工作，過去8年裡一直擔任豪華遊艇的船長。

然而事件仍有不解之謎，連專家也無法解釋，這艘被認為擁有頂級設施和安全設施的大型豪華船隻，為何在短時間內沉沒，而停泊在旁邊的遊艇卻沒有受到風暴的傷害。當地檢察官也對這場災難展開調查，將確認遊艇沉沒的原因，並釐清是否存在任何犯罪行為。

英國訓練搜救人員的非營利組織「海事搜救委員會」（Maritime Search and Rescue Counci）主席Matthew Schanck則稱，若調查結果證實，此次悲劇是因水龍捲而翻覆沉沒，就屬於極為罕見且後果嚴重的「黑天鵝」類型海難。

更多相關報道：不幸海難︱「英國比爾蓋茲」搭遊艇遇風暴翻沉失蹤生死不明 船上僅14人倖存

據生還者表示，這趟遊艇之旅原是Lynch為他的工作夥伴舉辦。一名海岸防衛隊人員透露：

當時風非常大，原本就預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。

附近一艘船的船長補充稱，事發時風暴很強，他打開了引擎控制住船，避免撞上停泊在旁邊的Bayesian號遊艇：

我們成功將船保持在原位，但在風暴結束後，我們注意到後面的船（Bayesian號）不見了。

船長表示，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名1歲的女嬰。船員將這些生還者帶上船，然後交給海岸防衛隊。海岸防衛隊接手後表示，潛水員已在發現位於海底49米深處的遊艇殘骸。附近城鎮的檢方亦已展開調查，將釐清該次船難的來龍去脈。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5