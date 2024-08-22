巴黎奧運｜菲律賓2金體操王子獲贈$440萬千呎豪宅　3房連車位包全屋傢俬1個設計別出心裁

▲ 菲律賓2金體操王子獲贈$440萬千呎豪宅，3房連車位包全屋傢俬，1個設計別出心裁。

【巴黎奧運／奧運／體操／菲律賓／奧運金牌／豪宅】菲律賓體操選手尤洛（Carlos Yulo）在巴黎奧運歷史性連奪得2面金牌，他除了獲得2,000萬披索（約270萬港元）獎金外，更有地產商向他送上價值440萬港元的千呎豪宅。尤洛回國後收樓，豪宅細節亦隨之曝光，單位擁3間睡房及工人房，內部裝修簡約高貴，且不失氣派，全屋家具齊備，更特別擺放一個巴黎奧運金牌造型的茶几。

巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金 獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食

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巴黎奧運｜$440萬3房千呎豪宅曝光

尤洛在巴黎奧運奪金後，地產商Megaworld向其送出價值3200萬比索（約440萬港元）豪宅。該單位位於達義市（Taguig）的McKinley Hill，面積100平方米（約1,076呎），擁有3個睡房，其中主人房和客廳都有露台，另配備工人房、浴室、廁所，附設專屬車位。

單位裝修簡約時尚，又不失氣派，全屋傢俬電器齊備，雪櫃、微波爐、焗爐、洗衣乾衣機、冷氣機，還有4部智能電視機和遊戲機。客廳更有一張特製的茶几，枱面為巴黎奧運金牌造型，走廊的牆身亦掛滿尤洛奪金的剪報。

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巴黎奧運｜奪金獲豐厚獎金一世任食

現年24歲的尤洛在巴黎奧運的自由體操和跳馬項目奪金，為菲律賓贏得首面體操金牌，更是該國繼上屆東京奧運的舉重女將戴雅絲後，史上第二面奧運金牌。根據菲律賓相關法規，尤洛得到2,000萬披索獎金（270萬港元），菲律賓國會眾議院亦表示向尤洛頒發300萬披索（約40萬港元）獎金。

菲律賓多個企業亦爭相送禮祝賀，有餐廳請他終身任食炒飯、拉麵，有醫生提供終身免費門診服務、工程建築公司提供終身免費的工程設計服務等。

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巴黎奧運｜尤洛7歲練體操

尤洛在7歲開始練習體操，其祖父里斯科（Rodrigo Frisco）透露，孫兒小時候去遊樂場時看到有體操選手練習，便模仿對方的動作，他認為尤洛有天分，便送他學習體操。尤洛16歲前往日本，師從釘宮宗大教練，其後入讀帝京大學。祖父又指，尤洛在練習過程中曾多次出現放棄念頭，但最終都一一克服，他希望尤洛奪金後要繼續保持練習，不要忘記初衷。

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