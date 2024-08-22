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何伯何太丨大媽日日開直播大放厥詞 卑劣程度引起中港網民群起而誅之

家事百科

發布時間： 2 小時前

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何伯何太繼續成為全城熱話。

友人好奇地問：「點解近來咁多人關注嗰個肥肥嘅大媽？佢係乜誰？」

涉嫌貪阿伯450萬元積蓄而閃婚的女人意外爆紅，成為網絡紅人。過去數月來，她幾乎天天開直播，不停大放厥詞，兼且已陷入愈來愈目中無人的瘋狂狀態。她罵政府、罵警察、罵所有反對她觀點的網民，時有粗言穢語，不堪入耳。如此卑劣的人，不期然引起中港網民群起而誅之，洶湧情勢是前所未見的。

縱使大媽自稱正能量，但卻滿口負面歪理，絕對有教壞人之嫌。比如是日前她大談有大學生偽造證書一事，我還以為她終於說點人話了，豈料她竟然琅琅說：「哎呀，證書無用㗎，社會上成功人士大多數都毋須讀咁多書㗎，最緊要係有頭腦。好似一班同學讀書最叻嗰啲咪最多做專業人士或者老師，讀書唔叻就做大老闆！」

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天！若人人都信她，社會咪會嚴重倒退？我們國家上太空、科研不斷突破等，有哪一環不需要學術研究？那些當了大老闆的人，是經過歷練和苦幹，努力發揮所長，主因並非因為沒有讀書呢！更可怕的是，她說：「為咗張無用嘅沙紙而犯險就唔值啦！」拜託！正確觀點是任何人也不應偽造文書而犯法呢！

大媽的歪理數之不盡，比如是她說男人的價值就是錢，沒有錢孫兒也不會瞧你一眼，家庭、愛情和健康等全都是建基於錢。沒錢嘛，難怪她在發老脾時會向窮鬼阿伯噴出心底話了：「你出街瞓！你唔好再跟住我！」這句狠話不是已傳遍全球了嗎，大媽真厲害！

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撰文 : 鄧藹霖 會笑媽媽

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