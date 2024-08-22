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Manson新歌《浪》赴英國拍MV　張進翹贈歌迷驚喜一浪接一浪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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張進翹到英國為新歌《浪》拍MV。

唱作歌手張進翹（Manson）於8月初到達英國，為最新派台歌曲《浪》拍攝MV，同時Manson亦不忘為當地粉絲大派福利，在Kingston 及 Stratford車站進行busking，他覺得能夠用音樂去連結有來自五湖四海的朋友，感到非常開心同享受。

拍攝新歌MV《浪》

第一次遠赴海外拍攝，新歌MV《浪》，Manson 形容大家發揮了「香港人精神」，兩位赴英的隊員配上另外 6位在英港人一同聯手合作，每人身兼多職；Manson 更與導演 Michael 挑戰一鏡到底，開心地第 5 次就成功，Manson 大嘆每位隊員都要相當體能，很「fit」才能順利完成今次攝影。

Manson 更分享今次拍攝《浪》是「信心的考驗」！雖然攝影前一日已到實地排練，而天氣報告則提示翌日陰天或機會下雨，而團隊決定繼續原定計劃，幸運地拍攝當日天氣放睛、萬里無雲，MV 充分體現出英國的陽光與海灘。

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減少批判由「心」出發

Manson 新推出的作品《浪》，正正寫出嘗試不用理性方式做事，少一些批判，由「心」出發，就會進入一個「心流」狀態。專注當下、放鬆投入做事，原來可以忘記時間及空間。《浪》由Manson 自己一手包辦歌曲及填詞，唱出一個人在流浪過程找到心流的狀態，隨「浪」冥想。

Manson 張進翹參加《全民造星III》後，以唱作歌手身份出道，《今天我不想做嘢》 一曲唱出不少人「唔想返工」心聲而為人熟悉，作品包括《無可救藥的浪漫》、《QUEST？ONS 》等；兼任曲詞編監推出首張英文EP《Life Is… 》，並為電影《4拍4家族》創作及主唱片尾曲《rain or shine》，今年推出單曲《那讓我們一起》、《浪》，現正籌備廣東話大碟中。

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