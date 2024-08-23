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癌症殺手｜35歲男子長期OT食宵夜　感身體沉重揭腸道生40粒瘜肉

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【瘜肉／大腸瘜肉／增生性瘜肉／大腸癌】即使生活非常繁忙，飲食上也不能放縱自己，避免食出問題。內地一名男子工作忙碌，經常要加班，而每次下班後都會食宵夜，結果有次進行身體檢查，發現其腸道內長滿瘜肉，最後醫生用了一個多小時才能清除所有瘜肉；所幸屬於良性增生性瘜肉，演變成癌症的機會較低，男子在術後就迅速康復出院。

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35歲長期OT食宵夜 揭腸道生瘜肉

綜合內媒報道，浙江杭州一名35歲男子是名上班族，但其工作非常忙碌，每日加班已成常態。為了犒賞自己，他下班後都會到住所附近的夜市食宵夜，尤其是喜歡吃燒烤串和飲啤酒，而持續如此飲食和作息習慣一段日子後，他隱約察覺身體變得沉重，開始擔心其身體狀況或會出現問題，遂到杭州市臨平區中醫院進行身體檢查，結果經大腸鏡檢查後，發現其大腸內長滿瘜肉。

該醫院的主治醫生透露，男子腸道內壁上長出40顆瘜肉，隨即為其進行切除手術；處理近一個多小時才完全清除，後經過化驗得知屬良性生長物「增生性瘜肉」。醫生不禁感嘆：

怎麼才30多歲，卻有這麼多瘜肉？

醫生解釋，雖然增生性瘜肉在大多情況下不會引起明顯症狀，演變成陰性的機會較低，但若幾年內未有處理就仍有可能演變成癌症，故提醒大家如發現有增生性瘜肉，應改變飲食和作息習慣，好好照顧腸道並依照醫囑定期進行腸道檢查，及早接受治療。

同場加映：

癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期　醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】

台灣腸胃科醫生彭彥領曾針對大腸瘜肉進行解釋，她指大腸瘜肉分為腺瘤性瘜肉、發炎性瘜肉和增生性瘜肉。其中，腺瘤性瘜肉與大腸癌高度相關，被視為癌前病變，因此大腸鏡檢查時會重點切除這類瘜肉。而發炎性與增生性瘜肉則與大腸癌關聯性較低，只需定期追蹤即可。

5招預防大腸瘜肉大腸癌

彭醫生提醒，以下5招可以有效預防大腸瘜肉和大腸癌發生：

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大腸癌7大症狀

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12種食物預防大腸癌

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