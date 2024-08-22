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張致恒一家丨雯雯仍未走出愛犬離世陰霾　以6個字回應Steven是否已生性

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 35 分鐘前

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雯雯以6個字回應張致恒（Steven）是否已生性！

在6月時，張致恒（Steven）透露愛犬「肥妹」離世，愛犬如命的太太區燕雯（雯雯）傷心不已，曾呻：「肥妹都走埋，其實冇野再輸唔起，冇野再放唔底（低），小朋友細，既然行唔到，只有大家放棄。」

現今Steven任「職安真漢子」努力搵銀，似乎一家六口的經濟情況漸見曙光！昨晚（8月21日），雯雯「上水」於IG限時動態與網民玩「你問我答」，有網民為她打氣，又有網民問：「老公係咪生性咗？」

張致恒一家丨雯雯又發文放負　今次與老公張致恒冇關：到底要有幾多唔好事發生？

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張致恒一家丨雯雯被問「老公係咪生性咗？」

有網民問雯雯的近況，她指：「仲係停留係（喺）肥妹離開左（咗）我」、「努力接受緊肥妹離開嘅事實」，顯然她仍未走出愛犬離世陰霾。

雯雯透露：「身體真係越來越差，收入剛起步，所以都係一樣」，網民好奇他們一家是否已搬離天水圍，她未有回應，並指：「目標返市區」。

網民都相當關心Steven，有人直接問：「老公係咪生性咗？」雯雯似乎沒好氣地回應：「唔討論呢啲喇。」

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張致恒一家丨Steven賺錢養家

Steven最近努力工作賺錢養家，做回一位有承擔的男人，正式投入地盤工作。

雖然有不少人也「睇死」他做得不長久，Steven亦沒有理會默默做，即使面對炎熱的天氣，也堅持下去。

在本月初，他便在社交網透露原來參與電影《地產女王》試鏡，據知導演欣賞張致恒出色演技，欣賞他返地盤工作，都特意抽時間來試鏡。

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