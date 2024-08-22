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職場悲歌丨 28歲英男入職內地公司2年後「勁走樣」　決心請辭全因受不了一職場文化

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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【英國／小紅書／職場文化／加班／衰老／過勞】打工一族注意！一名於內地工作2年的28歲英國男子，早前於社交平台上分享在職前後外貌儀容的驚人變化，而且因為無法接受內地一文化，他最終決心請辭。帖文曝光後，隨即引起網民熱議。

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Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

據內媒《每日人物》於8月20日報道，28歲的Jack於小紅書帳號上不時分享日常，來自英國約克郡（Yorkshire）的他，畢業於英國曼徹斯特大學（The University of Manchester），大學時期開始研習中文，曾在北京師範大學做過一年交換生；他的太太則是黑龍江省哈爾濱人，兩人今年才剛成婚。Jack指自己於2022年受聘於內地某知名互聯網公司遊戲部門工作，從事翻譯一職，但目前已離職，並表示接下來打算和太太搬到她的家鄉哈爾濱生活。

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至於離職原因，Jack便透露剛入職大公司的時候特別開心，而且很有成就感，但隨着加班越來越多，他覺得自己太累了，人也變醜了。而他早前亦於小紅書分享了自己入職前後的外貌變化相片，引來網民廣泛關注，內地網民亦笑他「面相都變成中國人牛馬的面相了」。

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Jack受訪時分享了2年內地的工作經歷，令他深深感受受英國與內地職場文化的分別，當中印象最深刻的便是加班、「大廠黑話」（互聯網行業內的特殊用語）、報告制度以及普遍的高壓力。他表示自己能理解中國的「內捲」，也知道內地相同職位工資已較英國為高，但不願因此被改變。

我沒有適應（加班）。我覺得這個事情（加班）不應該適應。

同場加映: 亞抑鬱︱港男苦呻「日日唔開心」　因1原因引大批網民「圍剿」: 有邊個返工唔係咁?

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