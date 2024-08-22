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餐廳結業｜60年歷史沙田茵餐廳9月底結業 鄭丹瑞回憶那些年餐廳情懷

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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沙田茵餐廳即將於9月底前結業。

剛滿21歲就去學車，考牌考了三次，那些年，路試和泊車試分開考，我「肥」了泊車試，重考過關，立即用當時兼職電台的薪酬，買了一架「錢七」！說「錢七」一點都不假，那是一輛「十手」意大利Fiat快意850迷你小房車，我說「十手」，絕不誇張，牌簿後邊有註明轉過幾多手，車到我手，已經是第八轉，它的殘舊可想而知。

但所有人都給我忠告：「新牌仔一定要先揸二手車，刮花無咁肉赤！」只是他們沒有估到，我會去得那麼極端，找來一輛上藍塘道試過拼命踏實腳踏煞車板都依然會溜後的「2 + 6」手房車。第一天得到這房車，就駛往浸會學院的露天停車場，其實即是如今大學會堂旁邊的斜坡。

因為那陣我仍在求學時期，是傳理系三年級學生，我答應同學，一出車就請他們遊車河，而他們就夾份請我吃飯！一言為定，地點在沙田大埔道七咪半吃印尼菜的沙田茵餐廳。這是我提議的，因為未有車時，跟過我兼職的電台同事一起去吃串燒、辣椒椰汁炭雞、印尼炒麵、雜菜湯、飲珍多冰……吃過一次就上癮，可惜因為交通不便，沒駕車就比較麻煩，於是暗暗答應自己，將來我一有車牌，就一定要自己驅車親自來一趟！

時為一九七七年，從此，拍拖又好，家庭聚會又好，甚至生了兩個女兒後，一年總要去兩三次沙田茵，得悉他們快將結業，上個月才剛與健康旦的同事去吃的那一頓午餐，竟然成為我和沙田茵最後的午餐。

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結業 鄭丹瑞 沙田 餐廳 大埔

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