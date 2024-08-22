公屋輪候｜打工仔首派沙田「筍盤」屋邨1原因想拒絕　網民稱如中六合彩鬧爆要求多多

▲ 打工仔首派沙田「筍盤」屋邨竟想拒絕。

【公屋輪候/排公屋/石門碩門邨】排公屋動輒要上十年八載，不少人在首派已「嗱嗱臨」接受，但也有人力求完善，一揀再揀。近日一名網友在網上分享收到房屋署的首派通知，地點是沙田的碩門邨，吸引到網友們留言一致力讚「又新又方便」，更表示勁「葡萄」，但是樓主卻因為一個原因想放棄接受，令眾人表示不解，「咁正都唔要就真係冇嘢講。」

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樓主在Facebook群組「公屋討論區」出帖，他貼了一張房屋署的首派配信通知信，顯示獲派「碩門邨」的「健碩樓」，但是樓主表示自己本心儀大埔區，所以心情十分糾結於應否接受此結果，於是上網求問意見，「請問碩門邨好不好住？」

公屋輪候｜網民力讚樓齡新又近港鐵

帖文一出，幾乎所有網民也稱讚碩門邨是「筍盤」，「又新又近馬鐵，樓下乜都有，非常正」、「小瀝源都唔要？背山面河，唔要就走寶」、「好好啊，又近石門火車站，又係新樓，設施又齊全」，有人更極羨慕表示樓主如中了「六合彩一千萬」。

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所以，對於樓主考慮拒絕時，不少網民忍不住串爆對方，「下，方便到癡線都唔要？」、「當然唔夠自己買好住」、「想要大埔咪唔要囉、碩門好唔好住都唔會變左大埔㗎。」

公屋輪候｜樓主解釋拒絕原因：大埔工業邨返工

對此，樓主再度留言透露自己想選大埔區的原因，

因我喺大埔工業邨返工，想要新樓，大埔富蝶邨，所以，諗住問吓，等第二派，可唔可以轉大埔？

看到此處，網民們表現得更為不解，「石門都有車去到大埔啊」、「你係咪一世都會喺大埔工業邨打工先？ 同埋你估想要富蝶就有？」、「轉工，工未必做一世，公屋可能住一世」；有人直指樓主太貪心，「有無咁貪呀，又想近返工，又想要新樓」。

公屋輪候｜網民突破盲腸：排錯隊

不過，有心水清的網民指出一個重點，便是樓主可能「排錯隊」，「你想派大埔就揀錯區啦，應揀新界區」、「你排緊擴市呀天才」、「大埔係新界區喎！你派碩門排緊擴展區？」

▲ 根據房屋署的資料，香港的公共屋邨分布在全港四個區域。（截圖自房屋署網頁）

根據房屋署的資料，香港的公共屋邨分布在全港四個區域，包括市區（包括港島及九龍）、擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）、新界（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）及離島（不包括東涌），若果公屋申請人有意想更改所選擇的申請地區，要立即通知房屋署，收免影響派位結果。

▲ 若果公屋申請人有意想更改所選擇的申請地區，要立即通知房屋署。（截圖自房屋署網頁）

公屋輪候｜網友力勸：轉區分分鐘派屯元天舊樓

但是，有好心網友力勸樓主應該認清事實，不要「坐定粒六」以為二派一定如願，「而家轉新界，也未必一定派大埔，屯元天，都係新界，仲要派緊舊樓，請三思」、「聽聞大埔入哂富蝶就冇新單位了。不過富蝶仲起緊，唔知仲起到幾多棟呢？」

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