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地鐵復刻｜港鐵45周年列車首航　觀塘綫行駛車廂內籠曝光

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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【港鐵／地鐵／復古／觀塘綫／舊車復刻／45周年】

港鐵即日起安排45周年主題列車，下午2時在彩虹站出發，服務市民及慶祝周年紀念。

 

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復古車廂兩截特色

港鐵列車有8卡，全車分為兩大主題車廂，分別是列車頭尾的「回憶」主題車廂，以及位於列車中間的「連繫」主題車廂。

「回憶」主題車廂位於第1、2、7、8車卡，車廂復刻1979年通車環境，涵蓋多項第一代載客列車的元素，包括「波波扶手」、經典橙黃色車廂天花、懷舊照明等。

不過舊車使用的坐椅設計、全銀色扶手等，今次未有改裝，未夠原汁原味。

「連繫」主題車廂方面，位於第3至6卡，港鐵跟本地漫畫家聯乘合作，重新演繹由已故漫畫家王司馬在七、八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，多款《牛仔》父子造型展現鐵路45年來的面貌演變。

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第一代2001年退役

為慶祝港鐵45周年，港鐵特別改裝一列市區綫現代化列車，列車車頭重新換上第一代載客列車紅、白色的標誌性設計，配以通車初期地下鐵路的標誌，化身成為45周年主題列車。

第一代載客列車由英國列車製造商「都城嘉慕」，為當時地下鐵路公司研發及製造，由1979年起隨著當時的地下鐵路通車陸續投入服務，是港鐵歷史最悠久的電動列車組，曾經行走於觀塘綫、荃灣綫、港島綫。

為了向乘客提供更優質服務，公司在1997年至2001年間陸續為第一代載客列車進行現代化翻新工程，改裝成現代化列車（俗稱「M車」），將列車設備更換成現代化設備，並將經典紅、白色車頭設計，更換成銀灰色。

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記者：吳卓峰

港鐵 觀塘 服務 彩虹 鐵路 港鐵

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