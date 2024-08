Pokémon GO｜16歲「蝦皮」世界賽奪冠　領隊親述揾黎青龍贊助：冠軍係黎教授有份

▲ 16歲「蝦皮」世界賽奪冠,領隊親述揾黎青龍贊助:冠軍黎教授係有份嘅。

【Pokémon GO/Pokemon GO訓練員/世界冠軍/蝦皮鄭業楷/黎青龍】除了奧運劍擊,香港再在《Pokémon GO》世界比賽贏得「世一」榮譽!綽號「蝦皮」的16歲「訓練員」鄭業楷奪得《Pokémon GO》比賽,以局數3比1擊敗荷蘭對手,贏得2萬美元(約15.5萬港元)獎金,成為首位香港代表贏得此賽事冠軍,及首名來自亞太區的世界第一。前 Pokémon GO 香港隊領隊張樂行在社交網站,講述名醫黎青龍贊助出賽的詳情。

張樂行表示,他舊年寄了封信給黎教授,內容大致指香港隊好有機會成為世界第一,由於隊伍中有年輕人,有人要兼職搵旅費,希望黎教授可以贊助。過了幾日收到黎教授的來電,指自己因為減薪導致收入少了,詢問1萬元是否足夠,「我無諗過教授會畀咁大筆錢支持我哋呢班佢三唔識七嘅人。我不停講多謝。」黎教授再補充指不識用電子支付,「陣間我收咗工,即刻跑去銀行過錢畀你,唔知你介唔介意呢?」

張樂行表示,自己以為黎教授指跑去銀行過數只是講笑,誰知真的在17:03分收到過數,

我以為佢話「跑」係講笑。點知,如果我無記錯時間,佢大約 17:03 就過咗數。佢應該真係跑去銀行,而且跑得好快。

Pokémon GO|小組出局 黎青龍鼓勵將來再戰

雖然小組出局,但黎教授並沒有怪責,反而鼓勵他們「輸咗唔係咁大件事。繼續打,一定會考第一嘅!」而且用文字補多個鼓勵信息:「I sincerely hope the HK team will win in the future!(希望香港隊將來會贏!)」他們最後買了手信給黎教授,黎教授表示最喜歡拉麵比卡超。

Pokémon GO|每日向黎青龍匯報比賽戰況

張樂行指,今年沒有再找黎教授贊助,因為他們擔心教授覺得他們是伸手黨甚至騙子,而且官方已經贊助了蝦皮機票同酒店,財務壓力細咗好多,因此不想輕易用黎教授呢張「人情牌」,但仍然堅持每日同黎教授匯報比賽的戰況。

我:我哋時刻都記得教授舊年支持我哋,等我哋出去吸收經驗,令我哋有今年嘅進步。首日比賽全勝!



教授:Wow! I hope you win!(祝你勝利!)



隨後一路更新戰況,黎教授一路叫我哋加油:有時做鬼臉、有時讚好、有時就 send 個「老鼠仔」嘅 emoji 畀我哋,叫我哋加油。



最後我話:「黎教授,成功了!我們是世界冠軍了!」



佢就派咗好多個心心畀我。

Pokémon GO|黎青龍失望今次沒機會贊助

直至今日早上,他發現原來香港電台英文台訪問黎教授,他表示今年沒有找他贊助感到失望,

原來我一直以小人之心,度君子之腹。我驚黎教授會嫌棄我哋問佢攞錢。點知教授一直想搵個機會還一個佢唔需要還嘅人情畀我哋。喺我心目中,個冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培,畀我哋出去見識世面,唔會有今日嘅蝦皮。

