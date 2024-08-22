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Pokémon GO｜16歲「蝦皮」世界賽奪冠　領隊親述揾黎青龍贊助：冠軍係黎教授有份

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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16歲「蝦皮」世界賽奪冠，領隊親述揾黎青龍贊助：冠軍黎教授係有份嘅。

【Pokémon GO/Pokemon GO訓練員/世界冠軍/蝦皮鄭業楷/黎青龍】除了奧運劍擊，香港再在《Pokémon GO》世界比賽贏得「世一」榮譽！綽號「蝦皮」的16歲「訓練員」鄭業楷奪得《Pokémon GO》比賽，以局數3比1擊敗荷蘭對手，贏得2萬美元（約15.5萬港元）獎金，成為首位香港代表贏得此賽事冠軍，及首名來自亞太區的世界第一。前 Pokémon GO 香港隊領隊張樂行在社交網站，講述名醫黎青龍贊助出賽的詳情。

Pokémon GO｜16歲港產訓練員世界賽奪冠創歷史　曾因「阿媽唔俾」缺旅費幸獲名醫資助

張樂行表示，他舊年寄了封信給黎教授，內容大致指香港隊好有機會成為世界第一，由於隊伍中有年輕人，有人要兼職搵旅費，希望黎教授可以贊助。過了幾日收到黎教授的來電，指自己因為減薪導致收入少了，詢問1萬元是否足夠，「我無諗過教授會畀咁大筆錢支持我哋呢班佢三唔識七嘅人。我不停講多謝。」黎教授再補充指不識用電子支付，「陣間我收咗工，即刻跑去銀行過錢畀你，唔知你介唔介意呢？」

張樂行表示，自己以為黎教授指跑去銀行過數只是講笑，誰知真的在17:03分收到過數，

我以為佢話「跑」係講笑。點知，如果我無記錯時間，佢大約 17:03 就過咗數。佢應該真係跑去銀行，而且跑得好快。

Pokémon GO｜小組出局 黎青龍鼓勵將來再戰

雖然小組出局，但黎教授並沒有怪責，反而鼓勵他們「輸咗唔係咁大件事。繼續打，一定會考第一嘅！」而且用文字補多個鼓勵信息：「I sincerely hope the HK team will win in the future!（希望香港隊將來會贏！）」他們最後買了手信給黎教授，黎教授表示最喜歡拉麵比卡超。

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Pokémon GO｜每日向黎青龍匯報比賽戰況

張樂行指，今年沒有再找黎教授贊助，因為他們擔心教授覺得他們是伸手黨甚至騙子，而且官方已經贊助了蝦皮機票同酒店，財務壓力細咗好多，因此不想輕易用黎教授呢張「人情牌」，但仍然堅持每日同黎教授匯報比賽的戰況。

我：我哋時刻都記得教授舊年支持我哋，等我哋出去吸收經驗，令我哋有今年嘅進步。首日比賽全勝！

教授：Wow! I hope you win!（祝你勝利！）

隨後一路更新戰況，黎教授一路叫我哋加油：有時做鬼臉、有時讚好、有時就 send 個「老鼠仔」嘅 emoji 畀我哋，叫我哋加油。

最後我話：「黎教授，成功了！我們是世界冠軍了！」

佢就派咗好多個心心畀我。

Pokémon GO｜黎青龍失望今次沒機會贊助

直至今日早上，他發現原來香港電台英文台訪問黎教授，他表示今年沒有找他贊助感到失望，

原來我一直以小人之心，度君子之腹。我驚黎教授會嫌棄我哋問佢攞錢。點知教授一直想搵個機會還一個佢唔需要還嘅人情畀我哋。喺我心目中，個冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培，畀我哋出去見識世面，唔會有今日嘅蝦皮。

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