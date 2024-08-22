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網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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29歲新晉鋼琴家開「最後直播」，爆四字墜樓亡；網民冷血留言惹衆怒。

【鋼琴家/楊堤安/最後直播/墜樓/自殺/酸民/惡意留言/手傷/負債/遺書】R.I.P！曾獲得多個國際鋼琴大賽獎項的台灣新晉鋼琴家楊堤安，日前在社交平台開「最後一次直播」演奏鋼琴，隨後便從16樓住所墜下身亡。在直播期間，楊堤安一度詭異爆出4個字，引起網民不安，紛紛留言關心他「不要做傻事」；但一些唯恐天下不亂的人卻不斷挑釁楊堤安的負面情緒，留言酸「要跳（樓）了沒？」、「笑你不敢」等，在悲劇發生後引起全網憤怒，直斥這些酸言是間接兇手。

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據台灣媒體報道，29歲的青年鋼琴家楊堤安，畢業於國立臺灣藝術大學音樂系及台南藝術大學碩士班，主修鋼琴。他曾多次在國際殿堂演奏鋼琴，獲得不少國際鋼琴賽事大獎，包括北美聲樂大賽鋼琴協作銀獎、GASCA國際鋼琴大賽銀賞等，被譽為音樂界的「台灣之光」。

然而，楊堤安在去年獲得國際鋼琴比賽獎項後，就透露出疑似輕生念頭。因右手傷患，他直言已無法彈出「想要的聲音」，因此向訪問的媒體說「無音樂，吾寧死」。

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開「自殺前最後直播」遭網民嘲諷：趕快跳

楊堤安在昨日（21日）上午突然在Facebook以「自殺前最後一次直播」為題演奏鋼琴，湧入了2000多網民觀看。楊堤安在彈琴期間，又突然喊出「迴光返照」4個字，精神狀況令人非常擔憂，大部分網民都留言關心楊堤安，希望他不要做傻事。

但是，有部分網民卻不斷留言挑釁楊堤安的負面情緒，著他「趕快跳（樓）」、「他不會跳啦」、「要跳了沒」、「有種跳給我看」、「笑你不敢」等酸言。直至楊堤安演奏完畢後，他突然中斷影片，沒多久就傳出他從位於新北市土城區的16樓住所墜下的消息，不治身亡。

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有網民表示，當時看到楊堤安的直播標題時就已報警，可惜還是來不及在警察上門前挽回悲劇。而部分酸民的惡意留言遭到了全網抨擊，直斥是間接兇手；不少人湧入相關酸民的個人專頁，要求道歉。而事後有人對此發文指：「我覺得沒做錯為什麽要道歉？當時想引誘他對話，有對話才會有機會；我承認語氣是有些激烈」，態度令人咋舌。

網傳疑似遺書 揭露悲慘身世

在楊堤安墜樓身亡不久，網傳出疑似楊堤安的遺書，是他在生前發佈在「爆料公社二社」的最後帖文，揭露了自己的坎坷人生。内容控訴，患上精神疾病的爸爸和酗酒的媽媽長期不合，經常吵架。自己在學生時期甚至遭受性霸凌，但父母從未過問關心。長大後即使在衆多比賽獲獎，圈內仍不斷有針對他的流言蜚語。

而「壓垮駱駝的最後一根稻草」，是他在一次鋼琴比賽中右手受傷後，媽媽用他的名義貸款了一千萬台幣買房，之後逼迫他過戶，導致他背負近千萬債務，不得不兼職一些小演出賺錢，還被很多廠商趁機白嫖。而媽媽不曾體諒，甚至在他哭求解除信託時還報警，令他絕望不已：

撒旦要我別活在這個世界，應該要離開這個世界…… 自殺不能解決問題，但至少能讓自己不再痛。

網傳疑似遺書。（圖源：Facebook）

對此，楊堤安的姊姊在認屍時並未多做回應。警方則表示，目前尚無法確認該篇文章是否為楊堤安所留。

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