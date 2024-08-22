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視后慶生丨胡定欣提早與粉絲搞慶生派對　感恩大家相扶相持成精神支柱：是我的福氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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胡定欣感謝粉絲不離不棄

視后胡定欣將於下月9月9日生日，為免影響粉絲準備開學，定欣每年都在8月中提早與粉絲慶祝。日前定欣先在香港與近120名來自香港、澳門、國內及新加坡粉絲舉行首個生日聚會。

答謝粉絲不離不棄

在生日會上定欣即席獻唱，又與粉絲大玩遊戲，當然不少得與他們逐一合照，答謝他們多年來不離不棄的支持。

定欣感動表示：「好開心我的說話可以鼓勵到大家，是大家走下去的動力，你們已經做得好好，畀我更叻！」

猶如家人聚會
 
向來愛錫粉絲的定欣，笑言與粉絲慶祝生日的次數十隻手指都不夠數，並指有些粉絲由小朋友已經開始支持，轉眼就變成是10年以上資深鐵粉，因此對定欣而言每年的生日聚會，猶如家人的聚會。

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一眾粉絲提早定欣慶祝生日。

以《反轉腦朋友2》為主題

在聚會上，定欣更細心聆聽每位粉絲分享對自己的感覺：「這幾年收的心意卡，出現最多的字是DSE！在你們想放棄、沮喪時，多謝你們想起我的工作態度、我的每一句鼓勵說話和我們經歷過的每一個moment，我想說你們已經做得好好，能夠成為你哋嘅精神支柱，真的是我的福氣。我一直覺得是你們給我力量，聽到你們每一位分享時，好感動！我忍住了眼淚，那份影響力原來遠遠超出我想像。」

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定欣屬於那種性格？

生日會上圍繞近期大熱電影《反轉腦朋友2》作主題，定欣與粉絲大玩遊戲派禮物兼即場獻唱，粉絲更即席畫不同的定欣肖像，非常有趣，被問到定欣自覺屬於那種性格？

她說：「我覺得自己會因不同環境而變成I或者E人，我鍾意戶外活動同朋友聚會;但有時人多或者陌生人的地方，阿焦就會出現，應該是當刻環境不可能放鬆做自己，我都正在學習慢慢改變，不要給阿焦長期On panel，多給機會Joy主持大局，哈哈！」稍後定欣更會飛到上海與當地粉絲一同慶生！

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開心聚會

至於定欣亦在社交網甫出多張生日會相，並發文：

「多謝你哋！
多謝你哋支持我！
多謝你哋俾我支持你哋！
大家一齊努力！
祝願你哋每一位身體健康，開開心心🤪🫶🏽
BE TRUE」

其不少粉絲亦有留言表示「真的不會知道妳的影響有多深遠」﹑「希望我們都能成為彼此生活中的「阿樂」。」

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