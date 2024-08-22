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中秋美食2024｜多間餐廳推4-6人中秋套餐　「夜上海」維港靚景增添佳節氣氛

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 47 分鐘前

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多間餐廳推出中秋美食套餐。

為慶祝中秋佳節，不少餐廳均推出多款中秋套餐，當中包括上海菜、四川菜及粵菜。此外，各餐廳均設有大小包廂，無論是三代同堂或小康之家的聚會，皆可符合你的要求，讓你在專屬空間享受天倫之樂。

最新影片推介︰

夜上海（香港及九龍）

兩間夜上海皆以馳名前菜「花雕酒醉雞」打頭陣。湯品方面，夜上海香港選用以滋補螺頭炮製的「原盅竹笙燉螺頭湯」滋陰保腎，保健養生；而夜上海九龍的「松茸鮑魚燉響螺」亦是受歡迎之選，這道菜式絕對是行政總廚的誠意之作。

此外，兩間店亦分別以河蝦入饌，夜上海香港的「龍井蝦仁」以龍井茶為河蝦帶來味道變奏，「甜豆炒河蝦仁」則是夜上海九龍大廚的心思佳作。

夜上海香港：「中秋團圓套餐 」-港幣$2,280(四位用)。 9月14至18日供應

夜上海九龍：「人月兩團圓套餐」-港幣$1,980(四位用)，9月14至17日供應

南海一號及二號

大廚團隊以開胃的「話梅石榴」喚醒味蕾，接著呈獻最受女士們歡喜的養顏湯品—「鮮黃耳燉花膠」加入品質上乘的花膠和肉質厚嫩且帶淡淡桂花香的黃耳燉製而成，每啖均充滿豐盈膠質。

當然少不了招牌菜「龍蝦湯泡貴妃飯」，以新鮮龍蝦熬製成湯底，加入軟糯的白飯和粒粒脆米，兩種不同口感形成強烈對比，再加入蝦仁及肉碎等配料，使其湯飯充滿鮮香滋味，呈獻傳統漁之風味。

南海一號及二號：「中秋家宴聚南海」套餐-港幣$3,280 (六位用)，9月13至17日供應
    
鄧記及鄧記川菜

鄧記團隊以特色川菜設計中秋套餐，家傳戶曉的涼菜「蒜泥白肉」及主菜「酸菜桂魚」自然不可少。鄧記川菜更加入「黃湯燉花膠湯」，以原隻新鮮雞件熬製，味道鮮而不膩，配上熬至軟腍的花膠，啖啖湯頭清甜滋潤，鮮味沛然。

鄧記川菜 : 「歡騰暢聚賀月圓」套餐 -港幣 $1,988(四位用)，9月16至18日供應

鄧記(灣仔)：「月滿中秋慶團圓」套餐 - 港幣 $450 (每位) (兩位起)，9月16至18日供應

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