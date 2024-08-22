香港小姐2024丨倪樂琳曾加入女團拍水着寫真 　表現淡定被封「城大李嘉欣」

▲ 倪樂琳被睇好入三甲

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/倪樂琳/城大李嘉欣】TVB年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於2024年9月15日舉行，現年23歲的2號候選佳麗倪樂琳（Ellyn ）， 自參選憑標緻外貌，被外界封為「城大李嘉欣」。她指自小已充滿表演慾，故父母也支持其參選港姐。

香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線 感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士

香港小姐2024丨獲封「城大李嘉欣」

對於獲封「城大李嘉欣」，倪樂琳受訪時坦言這稱號令其有壓力：「眾所周知李嘉欣是最美港姐，大家都覺得她好靚，自問一定不及李嘉欣靚，換個角度想，有人給予我『翻版李嘉欣』稱號，當大家讚賞我架啦！」

不過她仍希望憑自己的實力讓大家記得：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」

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香港小姐2024丨曾組女團拍水着寫真

其實她在參選港姐前，曾經加入本地女團Morii Girls，參加港姐前原名叫做Stella，之後才改名叫Ellyn 。

她亦直言喜歡幕前工作，很喜歡表演和接觸觀眾，將正能量帶給人。

MORII GIRLS是香港女子組合，2022年8月成立，原本由9個女子組成，其後加入至10人，成員包括TVB藝人區明妙、《全民造星IV》參賽者何榛綦、坂部佩莎及李晞彤，主要在Youtube拍攝跳舞MV，雖然未有派台歌，但亦拍過不少翻唱歌，嘗試了不少校服Look。

2023年她更拍過水着寫真，以三點式示人，見其胸前原來有一大撻胎印，連手臂及背部都有。

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香港小姐2024丨喜歡打卡拍照

另外，從倪樂琳的社交網可見，她亦十分喜歡打卡影靚相，當中不乏街拍美照和日常生活的相片，見她對鏡頭表現自然，絕對是一大優勢。

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