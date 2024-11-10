眼鏡清潔保養｜眼鏡布不能抹眼鏡？　視光師拆解真實用途2大行為極傷鏡片【附正確清潔方法】

▲ 視光師列2大常犯行為極傷鏡片，原來眼鏡布不能抹眼鏡？

【生活智慧/眼鏡/眼鏡布/鏡片/視光師/近視】香港是亞洲地區近視人口比例較高的城市，相信眼鏡布對近視人士來說一點都不陌生，但正確用途就未必人人知悉。台灣一名視光師指出，保養眼鏡的謬誤，原來眼鏡布不應擦拭眼鏡，更不可帶眼鏡進浴室，到底眼鏡布是甚麼用途？如何正確清潔眼鏡？

眼鏡清潔保養｜多人錯用衣角或眼鏡布擦鏡片

台灣一名視光師在《Threads》分享，每次看到路人拿衣角或眼鏡布直接擦鏡片，為錯誤對待鏡片的行為表示心痛。他指出，眼鏡只能用水沖，若要清潔才要用洗潔精，再用廁紙擦乾，他提醒眼鏡不要帶進浴室。

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眼鏡清潔保養｜眼鏡不能帶進浴室

視光師解釋，熱水洗澡時，鏡片會遇熱膨脹，鍍膜會龜裂，出現刮痕。另外眼鏡要盡量避免接觸弱鹼性，注意不能用沐浴露清潔。

清潔眼鏡時，先用水沖鏡片，來避免鏡面上有沾附的灰塵砂石顆粒的物體。然後，洗完再用廁紙將水分吸乾即可。若眼鏡布有定期清潔，就可以安心使用。

據了解，眼鏡布的真正功能是用來「包眼鏡」，避免鏡片和眼鏡盒摩擦，而且眼鏡布的纖維間隙較大，會隨著時間累積很多灰塵，若用眼鏡布擦拭眼鏡，反而會造成鏡片表面磨損，減少眼鏡的壽命。

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眼鏡清潔保養｜清潔眼鏡5大禁忌

1. 忌用衣角或眼鏡布直接擦鏡片，會造成鏡片表面磨損。

2. 直接用酒精噴鏡片。

3. 眼鏡不能帶進浴室洗澡，鏡片會遇熱膨脹，鍍膜會龜裂，出現刮痕。

4. 不能用沐浴露清潔，盡量避免接觸弱鹼性。

5. 鏡面疑似有刮痕或污點用指甲刮擦。

眼鏡清潔保養｜正確清潔眼鏡方法

眼鏡設計師戴美兒（Emily）曾接受TOPick訪問指，昔日不少長輩也會用家用洗潔精來洗眼鏡，可是今天的洗潔精種類、功能繁多，功效太強，以致「一洗不可收拾」。她解釋，不管鏡片屬於纖維或玻璃，鏡片上都有鍍膜，以防鏡片刮花，鍍膜被破壞、脫落，鏡片會變成模糊一片，情況嚴重的話，更需換鏡片，因會防礙視綫。其實清洗眼鏡，只需簡單地用成分天然、pH值中性的肥皂，混出梘水來清洗便足夠。

一副骯髒的眼鏡，是沾了面部油脂，只要能清除眼鏡上的油脂及塵埃便足夠。把沾了梘水的眼鏡，以清水淨，再徹底抹乾，即使是金屬框也沒有問題。採用中性pH值的梘水，確保不損鏡片狀態。

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同場加映：消委會教路4招延長浴巾壽命

消委會提醒消費者，用過的濕浴巾應立即清洗及晾乾，即使是清潔及乾透的浴巾，亦應避免長期放置於潮濕、不通風的浴室。

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