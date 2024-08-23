睡眠時間｜每日瞓幾多先夠？專家揭各年齡「最佳睡眠時間」　警告：睡眠不足惹百病【附瞓美容覺4大貼士】

【睡眠／美容覺／失眠／睡眠不足】睡眠不足是都市人常見的煩惱，不但會影響日常生活、工作表現，長遠更加會影響健康。以往有不少研究指出，睡眠不足會帶來很多健康問題，有台灣營養師指出一般成年人每天至少要睡7小時，而不同年齡層的睡眠時間可以相差2倍以上。此外，女士們近年流行睡「美容覺」，有醫生教4招善用睡眠美顏，將睡眠的益處最大化，如同天然美容療程。

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各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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營養師吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，睡眠不足可能會導致過動，或過往有研究證實會影響兒童身高。

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睡眠不足會變醜？

近年流行睡「美容覺」，深得女士們歡迎。台灣內分泌科醫生陳潔雯醫生在其Facebook專頁指出，睡眠不足的確會影響儀表，睡眠充足除了身體健康外，更會增添魅力。她引用國外睡眠實驗室的研究結果，指出睡眠不足的人會看起來比較不健康、疲勞、臉部線條和表情都會較不友善，在日常生活中不期然流露出一種「生人勿近」的觀感。

相反，睡眠充足的人不但看上去更炯炯有神，睡眠品質好更加會刺激身體產生膠原蛋白和促進代謝等，故此膚質看起來會更好，皮膚修復自癒的速度亦會更快。

睡美容覺4大貼士

睡美容覺有哪些竅門？陳潔雯醫生建議4大貼士，讓女士們能夠善用睡眠時間進行天然美容療程，增加自身吸引力：

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