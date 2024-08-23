  • 30°C
香港時間 : 2024823日 (五) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

睡眠時間｜每日瞓幾多先夠？專家揭各年齡「最佳睡眠時間」　警告：睡眠不足惹百病【附瞓美容覺4大貼士】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【睡眠／美容覺／失眠／睡眠不足】睡眠不足是都市人常見的煩惱，不但會影響日常生活、工作表現，長遠更加會影響健康。以往有不少研究指出，睡眠不足會帶來很多健康問題，有台灣營養師指出一般成年人每天至少要睡7小時，而不同年齡層的睡眠時間可以相差2倍以上。此外，女士們近年流行睡「美容覺」，有醫生教4招善用睡眠美顏，將睡眠的益處最大化，如同天然美容療程。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

點擊圖片放大
+9
+8

營養師吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，睡眠不足可能會導致過動，或過往有研究證實會影響兒童身高。

相關文章：身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素

睡眠不足會變醜？

近年流行睡「美容覺」，深得女士們歡迎。台灣內分泌科醫生陳潔雯醫生在其Facebook專頁指出，睡眠不足的確會影響儀表，睡眠充足除了身體健康外，更會增添魅力。她引用國外睡眠實驗室的研究結果，指出睡眠不足的人會看起來比較不健康、疲勞、臉部線條和表情都會較不友善，在日常生活中不期然流露出一種「生人勿近」的觀感。

相反，睡眠充足的人不但看上去更炯炯有神，睡眠品質好更加會刺激身體產生膠原蛋白和促進代謝等，故此膚質看起來會更好，皮膚修復自癒的速度亦會更快。

睡美容覺4大貼士

睡美容覺有哪些竅門？陳潔雯醫生建議4大貼士，讓女士們能夠善用睡眠時間進行天然美容療程，增加自身吸引力：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【身高排名】2023全球男女身高排名　港男平均身高較内地南韓矮
17:43 2023/06/30
【身高排名】2023全球男女身高排名　港男平均身高較内地南韓矮
【身高困擾】生得矮自少被欺凌　牙醫整容30次＋斷骨增高9cm人生180度大轉變
17:40 2023/07/28
【身高困擾】生得矮自少被欺凌　牙醫整容30次＋斷骨增高9cm人生180度大轉變
身高困擾｜男子斷骨1年增高10cm不滿意　花63萬再做手術目標突破193
12:18 2024/03/13
身高困擾｜男子斷骨1年增高10cm不滿意　花63萬再做手術目標突破193
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
18:05 2024/07/11
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
身高困擾｜花逾10萬「斷骨增高」 身高1.64米自卑男下場超悲慘
09:56 2024/08/15
身高困擾｜花逾10萬「斷骨增高」 身高1.64米自卑男下場超悲慘

你可能感興趣

【身高排名】2023全球男女身高排名　港男平均身高較内地南韓矮
17:43 2023/06/30
【身高排名】2023全球男女身高排名　港男平均身高較内地南韓矮
【身高困擾】生得矮自少被欺凌　牙醫整容30次＋斷骨增高9cm人生180度大轉變
17:40 2023/07/28
【身高困擾】生得矮自少被欺凌　牙醫整容30次＋斷骨增高9cm人生180度大轉變
身高困擾｜男子斷骨1年增高10cm不滿意　花63萬再做手術目標突破193
12:18 2024/03/13
身高困擾｜男子斷骨1年增高10cm不滿意　花63萬再做手術目標突破193
健康問題 養生 減肥 失眠 肥胖 醫生 營養師 美容 台灣 美國

最高瀏覽

脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡暴力︱29歲新晉鋼琴家開「最後直播」爆四字墜樓亡　網民冷血留言惹衆怒
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
網絡熱話｜嫌經濟艙座位太窄 母子強闖頭等艙搶位 航班延誤1小時
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心
反起跑線聯盟2丨客串劇集升呢演嫲嫲　劉倩怡後悔膝下無子：年紀漸大才會擔心