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中秋節2024｜奇華奶皇月限時買一送一　月餅罐回收贈$20優惠券

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 3 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中秋月餅罐回收計劃可換優惠劵。(品牌提供)

中秋節品嘗月餅後，月餅禮盒除了作儲物外，還可以如何處理？奇華餅家分享兩個環保小貼士，包括首度與「認真做無聊事」舉辦「月餅罐奔尼兔風車工作坊」，以及延續信和集團商場的「中秋月餅罐回收計劃」，一起履行推動環保的社會責任，建設可持續的未來而努力！ 

月餅罐奔尼兔風車工作坊

奇華餅家今年首次與本地產品設計師林若曦（Alize）創辦的「認真做無聊事」合作，於8月31日為「奇華Fans」會員開設期間限定DIY「月餅罐奔尼兔風車工作坊」，指導參加者如何以奇華月餅罐與其他被棄掉的物料升級再造，製成配件裝嵌成小兔風車，當風吹動風車扇葉，可愛的小兔像不停地向前奔跑，既環保，又可將月餅罐變身成獨一無二的應節小玩意。

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鮮焗製奶皇月買一送一

此外，於8月23日至8月25日一連三日，亦會推出新鮮焗製奶皇月買一送一指定分店限定優惠，每盒包括蛋黃奶皇月及朱古力奶皇月各一件，或蛋黃奶皇月及伯爵茶奶皇各一件（每盒$64，每人限購2盒），只需一個價錢便可擁有兩份新鮮焗製奶皇月餅，每日數量有限，售完即止！

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中秋月餅罐回收計劃

奇華餅家與信和集團旗下商場今年繼續合辦「中秋月餅罐回收計劃」，由9月13日至10月10日期間，將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券$20乙張，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。是次回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

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