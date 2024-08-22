好去處｜IFC聯乘日本藝術家創療癒樂韻木林　必影5大打卡位+限定音樂表演

夏天當然要親親大自然！天氣咁熱，外面又曬，但始終想見見植物，點算好？可以去ifc！

由即日起至8月29日，ifc聯乘日本得獎藝術家土屋步美，創作海外首個互動體驗式手工木藝裝置——「樂韻木林」，帶大家遊走於木製手工藝同音樂體驗之間，彷如身處遼闊的大自然，在鬧市中也找到喘息的空間。

土屋步美（Ayumi Tsuchiya）是來自日本的手作木工藝術家，於東京多摩美術大學以最高榮譽畢業，主修空間設計。畢業後醉心於創作互動體驗式手工木藝，擅長以木為媒介，手工製作樂器、齒輪及多元化的裝置，以聲音和觸覺為觀賞者帶來獨樹一幟的互動體驗。

今次「樂韻木林」設有五大互動體驗展區，通通都由土屋步美親手製作！包括透過滾動小球碰撞出輕柔樂章的旋舞木片琴、以上下起伏帶動音韻的律動蹺蹺板、生動優雅的花綻舞椅，配合主題特別設計的巨型奇妙蘑菇裝飾及樹之管鐘。

除此之外，林木間各個角落更有多種小動物的蹤影，當中包括樹懶、小熊貓、刺蝟及松鼠等。大家有排影！

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除了打卡，ifc商場亦於指定日期為大家送上精彩的現場音樂表演，由專業敲擊樂手送上輕鬆清新的三重奏，讓大家感受樂韻木林滿滿的生命力，沉浸於輕鬆、愉悅的氣息之中。

「樂韻木林」互動體驗式手工木藝裝置詳情

日期： 即日起至8月29日（星期四）

時間：1:30am至9pm

地點：香港ifc商場一樓中庭

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「森林和聲」音樂表演

日期：8月17、18、24、25日（星期六及日）

時間：3:00pm至3:45pm



日期：8月23日（星期五）

時間：1pm至1:45pm

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