12蚊店結業｜尖沙咀$12店「野田雜貨店」8月結業　文具/收納盒/Sanrio精品清貨優惠低至$1

【12蚊店結業/野田雜貨店/12蚊店關注組】尖沙咀人氣$12店「野田雜貨店」宣布8月31日結束營業，全場貨品包括Sanrio精品、收納用品、文具、廚具等低至64折，店內還設計$1特價專區，趁減價把握機會添置開學用品！

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12蚊店結業｜疑租金問題屢傳結業

野田雜貨店是本地人氣12蚊店，平易近人的抵價雜貨獲Facebook群組「12蚊店關注組」熱捧，高峰時曾擁有4間分店︰尖沙咀、鰂魚涌、香港仔、灣仔等地區，香港仔分店早已結業。

早前有網民在「12蚊店關注組」分享，發現尖沙咀嘉連威老道的「野田雜貨店」掛上紅色大橫幅，上面寫著「結業執笠大清貨 全場八折20% Off」。事隔數個月後，尖沙咀分店再有結業消息，除了換上「結業執笠大清貨 8折再8折」紅色橫幅，並張貼結束營業至8月31日，網民對消息感到可惜：「賣得平，但又做唔到量，只能面對現實」似乎疑因租金問題正式宣布結業！

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12蚊店結業｜必掃文具及Sanrio精品

野田雜貨店尖沙咀店因結業進行清貨優惠，全場貨品包括收納用品、文具、廚具、Sanrio精品、貼紙、飾物、玩具等生活雜貨均有8折，場內亦設有$1及10/3件特價專區。買滿指定金額享折上折優惠︰買滿$100全單72折、滿$350全單68折、滿$500全單64折，非常抵買！

12蚊店結業｜野田雜貨店

地址：尖沙咀加連威老道32A號

時間：早上11時 至 晚上9時

結業日期：2024年8月31日前

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