人工智能︱200名學生參與AI故事寫作大賽　打開創意靈感發揮無限想像

▲ 有學生運用生成式人工智能進行創意寫作，讓AI啟發靈感。（iStock圖片）

善用人工智能學習是大勢所趨，「國際AI人類協作數位故事寫作大賽」早前邀請200位，香港和加拿大的中小學生，使用生成式人工智能進行創意寫作，讓AI啟發靈感。

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比賽由22世紀協基學堂教育基金、香港電腦教育學會主辦，頒獎禮上月在香港城市大學舉行，最後經過評審選出30個優秀作品。學生在頒獎禮中，展示他們經過3個月培訓後的創作故事，體現到他們學習到的AI 技巧，還分享了如何運用AI幫助人類，解決生活上的困難。

大會評審吳子傑鼓勵學生，透過閱讀和創作多表達自己，若過度倚賴AI會扼殺創意，建議學生先建立個人見解和大綱，才向AI 請教。iSTEM AI Lab代表陳基志及朱綺華認為，比賽不只增進學生運用人工智能純熟程度，也促進國際間對人工智能教育交流。

▲ 「國際AI人類協作數位故事寫作大賽」早前邀請200位香港和加拿大的中小學生，使用生成式人工智能進行創意寫作。（受訪者提供）

其中，來自非華語家庭的得獎學生表示，人工智能可給他寶貴的寫作建議和創意靈感，對於母語並非中文的他來說，AI 特別有幫助，協助他改善中文寫作能力。亦有得獎學生認為，因自己不會電子繪圖，現在有AI的幫忙，降低創作的門檻。

比賽的主辦單位協基堂曾與本地和地區政府、學校及企業組織合作，為香港及其他地區的各類學習者提供支持，讓他們能夠進行有效的學習，過往也曾推動多項計劃，如與蒲台島村公所合辦「共創蒲台教育」計劃、人工智能故事創作比賽和課程、「演活 28 好年華」等。

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