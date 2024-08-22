撲朔迷離丨王浩信發帖文請教杭州打卡熱點 　遭網民嘲諷跟陳自瑤沒有聯繫

▲ 王浩信跟陳自瑤的關係再度引來熱議！

王浩信於2022年跟無綫結束17年賓主關係，其後積極開拓內地市場，出演綜藝節目及劇集，王浩信日前在小紅書分享近照並問道：「萬能的小紅書，要去杭州出差了，求打卡推薦。不知道杭州熱不熱，有沒有還不錯的外賣或者小店，我就跟着大家去玩了～」

網民揭夫婦關係疏離？

一心向網民求救的王浩信，最終卻被網民踢爆跟老婆陳自瑤沒有交流，只因某網民留言問：「你怎麼不問yoyo，她不是在杭州生活了一段時間嗎?」

此留言獲逾7千個讚好，網民更鍥而不捨追問王浩信：「為什麼不回這條？」、「不太有聯繫？」以及「他沒關注yoyo？」，有網民懷疑王浩信被陳自瑤「黑」了。

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Yoyo曾於杭州做直播

去年陳自瑤曾到杭州工作一段時間，除了做直播，更拍片介紹當地的好去處，是故網民疑惑何解王浩信不詢問老婆，更推測二人甚少聯絡，婚姻出現問題更添真確性！

另外，早前王浩信飽受皮膚敏感困擾，媒體向陳自瑤問及此事時，她表示近期忙於工作，不太暸解王浩信的情況兼說：「可以問返佢」。

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