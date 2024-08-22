輪候公屋｜港媽首派呢個屋邨386呎單位　上門視察環境陰森兒子嚇到喊

▲ 港媽首派葵盛西邨386呎單位，上門視察環境陰森兒子嚇到喊，即拒絕單位。

【公屋/葵盛西邨/首派公屋/房屋署】即使獲派公屋，也要視乎居住環境合不合心意，有港媽分享以4人家庭申請擴展市區公屋，近日獲得首派為葵盛西邨386呎的低層單位，雖然對面積大小感到滿意，但認為位置較為偏遠。隨後她一家前往屋邨進行實地考察，日間從外面看起來感覺還可以，但到了晚上屋邨氛圍陰森，港媽兩名兒子被嚇倒大哭，要求回家，最後只有丈夫獨自前往單位，最後決定拒絕，等待二派。

公屋輪候｜打工仔首派沙田「筍盤」屋邨1原因想拒絕 網民稱如中六合彩鬧爆要求多多

輪候公屋｜港媽首派葵盛西邨 顧慮位置不便

該名港媽於Facebook專頁「香港公營房屋討論區（FB版） 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 顯發邨 滿田邨」發文，表示今年6月約見房署主任後，補充了部分資料，7月30日收到通知合格信，日前終於獲首派，4人家庭輪候擴展市區公屋，獲派單位為葵盛西邨第六座的底層單位，面積大小為386呎。

樓主認為單位面積有386呎，「都幾吸引」，但位置卻有些不便，她指小朋友在長沙灣上學，自己平日主要到長沙灣和沙田等地區，即使網上資料指有交通接駁，但仍為此顧慮。

▲ 港媽首派葵盛西邨386呎的低層單位。（Facebook圖片）

輪候公屋｜實地視察被屋邨陰森環境嚇倒 決定拒絕首派

樓主隨後決定實地視察，指日頭從外面看起來感覺還不錯，問題是晚上的屋邨環境，她指即使屋邨晚上燈火通明，但走入去仍感到害怕，更表示小朋友尚未走到大樓，已經哭起來。

上到去，轉到頭都暈。細仔都未行入第六座已經喊到收唔到聲，大仔又係咁叫走。

最後只有丈夫獨自上樓前往單位視察，回來後「都話唔係好掂，咁就拒絕啦」。樓主更附上單位照片，疑似正在復修，故沒有任何照明，有些許陰森恐怖。

樓主亦有讚該邨交通和外觀很好，惟小朋友去到便想離開，所以她拒絕首派單位，待二派，希望能盡快「畢業」上樓。

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網民支持等二派：最緊要睇小朋友中唔中意

不少網民留言支持樓主決定，指始終要長期居住，最重要是小朋友的看法，也有人指屋邨既舊又偏僻，支持樓主等二派，不過也有人表示二派可能會是新發展區，未必是「半九龍半新界」的位置，到時交通有機會會更為不方便。

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