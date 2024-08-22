關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

▲ 台山商會學校培育人才46載，以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶。

【屯門區小學/台山商會學校】每塊原石起初毫不起眼，不美觀，但最終打造成耀眼的「寶石」並非偶然。一所創立46年的「寶」校就坐落在屯門區的大興邨，遠眺其彩虹「雙子」校舍，原來背後竟蘊藏著「五寶」，包括對學生的關懷、師生關係、學校資源，還有家校合作等，並不流於表面。現在由新校長湯敏儀帶領大家尋寶，重新認識這個「寶藏」——台山商會學校。

▲ 湯敏儀校長於台山商會學校任教11年，一直視學生如瑰寶。（陳慧安攝）

台山商會學校｜把學生當作「寶」石發掘潛能

台山商會學校從「學生是寶石」的教育理念出發，發展每個學生的獨特潛能，不論是學術、藝術，還是運動方面都能因材施教，讓學生發光發亮。曾當體育老師的湯敏儀校長，分享指導一位跳繩資質平庸的學生，他起初只能跳到兩下，於是湯校長根據學生的實際情況，給予鼓勵和機會，最後該學生不但加入香港跳繩代表隊，更獲多項世界賽冠軍。學校過往有不少學生雖然學業成績一般，但憑藉出色的運動表現入讀各區名校。

為鼓勵學生多元發展，學校提供多達60項活動，讓學生在充分機會下，發掘自己的興趣和強項。活動涵蓋語文、藝術、體育等各個範疇，例如：豎琴、英語音樂劇、編程班、劍擊課程等。校方相信給予學生支持和機會，便能啟發孩子潛能，在各個領域大放異彩。

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創校46年來，台山商會學校致力培育各界人才，卓越校友輩出，包括：歌手黎瑞恩、發明家陳易希、3名議員分別是鄧家彪、梁子穎、吳傑莊，還有多位醫生、中學校長、籃球教練等，充分彰顯了學校的教育成就。

台山商會學校｜「寶」貴的師生情與家校情

台山商會學校是區內有名的關愛學校，師生和家校的關係良好。從微小的師生互動，到言談間充滿著笑聲，師生珍惜彼此溝通的機會，營造一個和諧的校園環境。

學校對有特殊需要的學生亦有教無類，持守「一個都不能少」的育人理念。學校曾取錄一名視障學生，學校特別聯絡心光盲人學校作支援，不但為他調整功課改用點字遞交，老師更主動學習點字配合。該名視障學生最後升讀名校聖保羅書院，並投身於開發協助視障人士用的凸字學習數學軟件。

現時學校仍保留疫情時所建立的家長群組，保持密切的家校聯繫。有次一名學生遇到事故被送進醫院，有老師主動提出可到醫院協助家長和了解學生情況，這一呼百應的支援，體現了家校之間濃濃的情誼。

▲ 家長會製作美食，獎勵默書及進評成績達標學生。（學校提供相片）

另外，家長教師會及家長義工為鼓勵學生在默書及進展性評估獲得好成績，會親自烹調美食獎勵學生，展現了家長對學校和學生的關愛之心和鼎力支持。

台山商會學校｜百「寶」袋般的雙子校舍

台山商會學校亦提供學術、科技、體藝培訓，兼顧了雙校舍的校園環境，硬件齊備，能夠配合創新的教學需要。學校在香港台山商會及陳氏家族聯合會的撥款支持下，進行了一系列修繕工程和設備升級，包括：ICT Room和STEM Room。康體方面則設有兩個籃球場、操場、活動室等，並增加到三節體育課，以提供多樣空間和富裕的時間供學生鍛鍊身心。

▲ STEM Room進行設備升級，以培養學生解決問題的能力。（陳慧安攝）

此外，學校在課程設計上融入了「體驗式學習」，如主題學習，讓高年級學生製作有關中華文化的攤位，讓低小學生參與，從「做」中學習，培養學生的實踐能力。全校六級還設有「童行萬里3S課程」，帶學生親身體驗，實地考察，體現了學校培養學生自理、自學、和自省能力的願景。

台山商會學校｜「寶」箱般寓教於樂的學習經歷

學校以「Happy Learning School」為核心，通過趣味競賽和活動，激發學生學習興趣和培養終生學習的態度。例如：學習古詩文有「台商小詩人」、拼寫生字有「Spelling Bee」。每年「世界閱讀日」，老師和學生都會打扮成故事角色，來介紹自己喜愛的故事。

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而每逢大時大節，如聖誕節、萬聖節等，學校都會舉辦慶祝活動，更會每個月為每位學生慶祝生日，讓學生在歡樂的節日氛圍中，增加儀式感，並從中獲得知識和體驗，建立自我形象。

學生每天都很期待上學，因為學校充滿快樂元素，讓他們邊玩邊學。最重要是他們不抗拒學習，便是教學成功的一半。

學校亦將「Care」作為課程、活動和品德培養的核心，因此定期舉辦長者學院的活動，讓學生以微小之力回饋社會，培養關愛他人之心。

▲ 湯校長認為，學生不抗拒學習，便是教學成功的一半。（陳慧安攝）

台山商會學校｜香港台山商會的「寶」藏資源

台山商會學校獲得辦學團體香港台山商會支持各項發展，提供「寶」藏般的資源。「香港台 山商會獎助學金」 獎勵學生學術及才藝表現 ，「陳中偉獎教獎學金」獎勵學生體藝表現。

此外，商會特別關注升小的新生，通過「勤儉勵學計劃」勉勵小一生努力學習，以及今年成立「香港台山商會育苗獎金」鼓勵小一生努力融入小學全方位學習，在學術與非學術範疇更好適應小學環境；小一亦試行三位班主任，安排外籍老師作其中一名班主任，提供良好的語言環境，提升教學質素。

▲ 彩虹「雙子」校舍，硬件齊備，能夠配合創新的教學需要。（陳慧安攝）

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