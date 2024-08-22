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宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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李芷晴（Stephanie）人又靚、身材又正！

李芷晴（Stephanie）在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中演Elanie成功入屋，她在劇中也不時晒出白滑長腿，相當吸睛！

昨晚（8月21日）的一集《開心速遞》播出後，有連登網民更以「愛回家elaine對腳算唔算全香港最正」出po作討論，當中更有網民指李芷晴是「全《愛回家》最正」、「TVB都on X，捧神婆都唔捧elaine」！

宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】

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李芷晴選美入行

李芷晴在2018年參加《香港小姐競選》並殺入12強的李芷晴，近年人氣不斷攀升，不過最初入行，雖然主持六合彩憑甜美樣子受注意被網民封為「六合彩女神」，可是當時工作量不算很多。

中大藝術系畢業的她在初入行時，曾要同時教畫畫維持收入，她曾接受TOPick專訪回憶稱：「之後開始多工作後不想甩底，所以後來沒有再教。幸好有數個很穩定的主持節目，所以收入上不會太不穩定。」

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李芷晴事業穩步向上

在2021年，李芷晴在台慶贏38萬元大獎，除獲獎受關注外，當晚她一身性感晚裝把美好身盡展，當時即成網民討論熱話。

她在2022年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材的她搶盡全場焦點，之後工作量不斷增加。

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