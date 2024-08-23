突然暈倒｜男子無心臟病變半年內2度「如廁後暈低」　醫生：谷大便可致心跳變慢

▲ 台灣一名5旬男子半年內2度如廁後暈倒，有醫生就表示谷大便可導致心跳變慢。

【如廁／暈倒／心臟病／迷走神經興奮／迷走神經反射／迷走神經性昏厥／低血壓／頭暈】平時去廁所要小心！台灣一名50出頭的男子兩度在去廁所後突然頭暈並暈倒，但接受檢查後發現心臟功能正常，未有任何病變；有醫生就解釋，這種情況通常是由一個問題引起，並教路市民可做6件事自保。

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台灣心臟醫學會專科指導醫生、宇平診所院長劉中平近日在個人Facebook專頁發文分享病例，指該名男子就診時，透露自己過去半年內已兩度在如廁後突然頭暈並失去意識、暈倒在廁所裡，但緊急送醫接受檢查後，卻沒有發現任何心臟病變，甚至連24小時的心臟紀錄器也並未錄得特別的變化。不過即使如此，男子仍十分擔心會再發生意外。

他表示，暈倒是心臟科門診中常見的症狀，其中如廁後暈倒更是重中之重，除了因為患者本身可能出現心臟問題外，廁所內亦充斥著磁磚、洗手台等硬物，容易造成外傷和頭部出血。

那麼男子到底為何會暈倒？對此劉中平就解釋，人不論在排便或小解時，肚子都會需要用力加壓或憋氣，倘若動作過於強烈或維持時間太長，便有可能導致回流到心臟的血液量減少、使血壓下降，而過程中一旦刺激到頸動脈的壓力受器，就會引發迷走神經反射，繼而令患者心跳變慢，最終出現頭暈、失神，甚至暈倒的情況。

劉中平補充，一般暈倒較常見於年輕女性或長者之間，但如廁後暈倒的情況則較多出現在中年人身上，而後者大部分是由「迷走神經興奮」引起。他又分享以下6招，可以降低出現這種症狀的風險，以及在緊急情況下自保，供市民參考。

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劉中平最後亦提醒，若患者在昏倒前有發覺胸部悶痛、心跳加速，且昏倒後沒辦法立刻爬起來，還有長時間失去意識情況的話，務必儘速就醫接受檢查，評估是否有心臟或腦部疾病。

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同場加映：拆解迷走神經性昏厥

突然暈低可大可小。台灣腦神經內科醫生林志豪於Facebook專頁曾發文指，突然暈倒的原因除了頭部受撞擊外，「迷走神經性昏厥」亦是其中一個常見成因。他解釋，當迷走神經過度刺激的時候，會影響到全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，就會造成大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性暈倒。多數人在迷走神經性昏厥前，會出現眼前突然發黑、耳鳴、頭暈、心悸、全身冒冷汗等症狀。

以下綜合3類迷走神經性昏厥原因：

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反射調節性昏厥

血管迷走神經性昏厥：因恐懼、焦慮等情緒導致，或者久站、身體疼痛等等生理因素造成的暈倒

情況性昏厥：上廁所、吞嚥或用力咳嗽導致的暈倒

頸動脈竇過度敏感：受壓力刺激影響到心跳導致暈倒，常發生在剃鬚或按摩頸部期間

姿勢性低血壓

坐著、躺著或著蹲下時，突然起身會導致頭暈目眩，造成暫時性的腦部缺血現象，容易引起神經性昏厥

他建議平時養成多喝水和運動的習慣，可避免出現姿勢性低血壓

心因性昏厥

可能是心律不正，或是心肺結構上的疾病造成心跳太快或太慢，如心臟瓣膜狹窄、肺栓塞等

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