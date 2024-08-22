著數優惠｜機場會員單一消費滿$3,500　送亞洲4地來回機票　多買多賞

▲ 機場會員單一消費滿$3,500，送亞洲4地來回機票，多買多賞。（機場提供）

香港國際機場推出新一輪「HKairport Rewards」會員「飛」賞購物禮遇，凡於香港新羅免税店BEAUTY&YOU或DUTY ZERO by cdf 機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購物，單一消費淨額滿指定金額，即送您曼谷、台北、北京或上海來回機票。

「HKairport Rewards」「飛」賞購物禮遇

由 2024 年 8 月 22 日至 9 月 22 日，在香港國際機場美妝店 – 香港新羅免税店BEAUTY&YOU﹑免稅酒商店 – DUTY ZERO by cdf或HKairportShop.com機場網上商店單一商戶消費滿港幣$3,500即可獲贈香港來回曼谷、台北、北京或上海機票1套，滿港幣 $7,000 即賞2套，不需抽獎，買夠即賞。

顧客只需於消費當日登記收據至「HKairport Rewards」即可享機票獎賞 （適用於機場店鋪之消費），而HKairportShop.com機場網上商店訂單之收貨/提貨日期則須為2024年10月6日或以前。每位會員於每間商戶可換領最多2套來回機票 （即於香港新羅免税店BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf各換取最多兩套機票）。顧客同時亦可賺取積分，每消費港幣$50即享$1 HKIA Dollar，HKIA Dollar可用於超過100間機場商戶。

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