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罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命　專家警示10大癌症徵兆

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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【癌症／防癌／癌症徵兆／生活習慣】如果覺得身體狀況出現異常，千萬別輕視潛在徵兆，盡早求醫可能救你一命！近日46歲的英國BBC電台女主持Lauren Laverne，分享其罹癌經歷。她憶述，自接替成為電台節目主持後，逐漸發現身體狀況大不如前，直到今年接受檢查後確定罹癌；所幸在癌症初期被發現，經抗癌治療和調理身體後，癌細胞逐漸得以控制，現時逐漸康復。

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女主持感身體每況愈下揭罹癌

英國廣播有限公司（BBC）電台節目BBC 6 Music主持Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時身在醫院，而早前接受了抗癌治療。46歲的Lauren表示，自己在2018年起接替另一位主持Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧兩項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。

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直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。她在帖文中未有透露罹患哪種癌症，不過所幸在癌症初期被發現，隨後她在開始住院接受治療。Lauren表示，多個月來都不斷接受抗癌治療，並努力調理身體，最近得悉體內癌細胞已經得到控制，身體逐漸康復。她在文中提醒大家：

其實社會中有一半人都會在某些時候患上癌症，而及早發現、及早治療是對抗癌症的最重要一點。

10大癌症警訊

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