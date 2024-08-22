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地鐵復刻｜45周年列車遊走市區綫　港鐵公布最新行車時間表

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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港鐵45周年主題列車，即日起行駛。（朱永倫攝）

【港鐵／地鐵／復古／觀塘綫／舊車復刻／45周年】

港鐵即日起安排45周年主題列車，下午2時在彩虹站出發，服務市民及慶祝周年紀念。首批鐵路迷今早已經搶先參觀車廂，大呼新鮮過癮。

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鐵路迷：港鐵用心還原

鐵路迷Aaron認為，港鐵今次很用心還原懷舊列車，兼顧復古氛圍及實際車務需求，最矚目當然是舊時「波波扶手」，感覺很新鮮；而橙黃暖色燈光也讓人「時光倒流」的感覺。

Aaron相信，港鐵為了顧及現代車務運作，於懷舊車廂內，就要沿用目前紅色扶手，幫助視障乘客；亦要保留關愛座，他相信港鐵公司在設計考慮上已作出平衡。

另一鐵路迷Vincent則稱，他對比舊照片後，發現部分地方例如車門，並非跟第一代列車完全一樣。但他認為，也要明白港鐵須配合營運需要，同時又要還原車廂，覺得還可以接受。

地鐵復古｜港鐵45周年列車首航　觀塘綫行駛車廂內籠曝光

港鐵45周年列車有8卡，全車分為兩大主題車廂，分別是列車頭尾的「回憶」主題車廂，以及位於列車中間的「連繫」主題車廂。

「回憶」主題車廂位於第1、2、7、8車卡，車廂復刻1979年通車環境，涵蓋多項第一代載客列車的元素，包括「波波扶手」、經典橙黃色車廂天花、懷舊照明等。

「連繫」主題車廂方面，位於第3至6卡，港鐵跟本地漫畫家聯乘合作，重新演繹由已故漫畫家王司馬在七、八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，多款《牛仔》父子造型展現鐵路45年來的面貌演變。

主題列車行走時間

  • 8月22日：下午2時，彩虹站往何文田，首航
  • 8月24日：上午10時45分至中午，彩虹站2號月台停泊，市民可打卡參觀
  • 8月22日起至年底：行走多條市區綫接載乘客

至於詳細行車時間、列車調度安排，有待港鐵最新公布，可留意社交網站消息。

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