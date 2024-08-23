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暗藏危機丨玩夾公仔機中獎 父女回家驚見內藏「滿滿蟲卵」 前業界人士大爆內幕

健康資訊

發布時間： 37 分鐘前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【毛公仔/蟲卵/夾公仔機/清潔公仔】毛公仔愛好者注意！內地有一對父女玩公仔機時，夾中一隻絨毛小熊公仔。正當為此感到雀躍之時，他們其後卻發現「毛茸茸」的絨毛中竟藏著滿滿的「芝麻」物體，仔細用鑷子挑出來，才知道原來全是蟲卵，直指十分噁心。

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綜合內地傳媒報道，一個爸爸帶女兒去玩夾公仔機，夾到一個棕色巴掌大的小熊玩偶吊飾，但他們把公仔拿回家發現不太對勁有一些黑色的點點，原來在絨毛裏藏了好多蟲卵。他們便拿起鑷子仔細檢查，竟然從絨毛裏挑出一共幾十顆蟲卵。那名爸爸表示由於太噁心，公仔已經扔棄，呼籲家長無論夾公仔或是買來的玩偶，都要清洗一下再給孩子玩。

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有夾娃娃機店的前店員解釋，玩偶本身應該沒問題，但娃娃長時間放在機台裡，由於太高溫光線又強，加上有些娃娃有味道，會吸引很多小蟲，因此建議娃娃拿回家還是要檢查或清洗為佳。

同場加映: 日本知名公仔製造商Sekiguchi早前分享了可水洗毛公仔正確清洗方法和步驟

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同場加映:日本生活資訊平台「YOURMYSTAR」曾分享不需用水清洗毛公仔的方法

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