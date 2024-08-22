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濕疹丨夏季皮炎容易引發濕疹 中醫師教分不同症型痱子

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唐博士提醒在炎夏高溫，應注意防暑降溫，避免曝曬（istock圖）

夏季皮炎又稱痱子，即港人常說的熱痱，別小看這些皮炎，若治理不當，夏天皮炎看似消失，到秋天轉天氣時，容易引發濕疹、皮膚敏感等病症。

皇帝內經《素問。生氣通天論》記載，汗出見，乃生痤疿，指暑天出汗後，皮膚受到感染長出膿瘡，可出現在身體多個部位，如背部、胸前、頭頸、手肘內、臀部、，乳房下等。註冊中醫師唐文儀博士表示，中醫認為都是受暑邪，天氣熱濕度高薰蒸皮膚，汗出不暢濕氣堵塞，留在皮膚表面產生痱子。而外感暑熱或食滯，都有機會誘發此病。

臨床上痱子可分白痱、紅痱、膿痱和深部粟粒疹幾類型。白痱小疱以針頭大小般密集式分布在皮膚，常在頸、軀幹出現，色白透明，輕擦易破，患者無自覺症狀。紅痱呈紅色粟粒疹，患者自覺刺癢和輕微燒灼感，紅痱周圍繞以紅暈，消退後有輕度脫屑。膿痱會有膿皰、搔癢，多生在小兒頭頸、四肢屈側和陰部，患者自覺刺癢和灼熱感。深部粟粒疹破損後有透明液體流出，出汗時皮疹會增大。

唐博士表示，痱子的症型分濕熱蘊結於體內，治法以清暑利濕、散熱解毒為主。如暑濕挾毒，治法以清熱解毒為主。

處理不當誘發皮膚敏感

唐博士表示，如患處較小病情輕，一般人可購買俗稱「熱痱水」外用，可先放進雪櫃冷藏，使塗搽患處時有涼快感。也可以綠豆煮水代茶飲，或以滑石24g、甘草4g煮水代茶飲。「飲用前最好先諮詢註冊中醫師，不要自行判斷。曾經有病人以為出熱痱好小事，沒有認真處理，到秋天轉季全身出疹，才發現當初太大意，誘發皮膚敏感，小病變成大病。」

另外，唐博士提醒在炎夏高溫，應注意防暑降溫，避免曝曬，汗出後多清潔身體，穿着通爽衣服。保持睡眠充足，生活有規律，情緒穩定。日常要有均均衡飲食，少吃冷飲及煎炸食物。

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