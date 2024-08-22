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荒野機械人丨容祖兒聲演動畫片主角機械人　Joey被電影感動喊到眼腫

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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容祖兒為《荒野機械人》粵語版配音。

外國媒體高度評價「年度最佳動畫電影」《荒野機械人》（The Wild Robot）改編自美國作家暨插畫家Peter Brown最受歡迎兼獲獎無數、《紐約時報》銷量冠軍的同名繪本小說，

電影的英語版本由奧斯卡影后雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）聲演主角機械人羅茲（Roz），而香港的粵語版配音演員邀樂壇天后容祖兒（Joey）獻聲。

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容祖兒聲演 《荒野機械人》粵語版。

直言具挑戰性

對於祖兒來說，雖然這不是她第一次為動畫配音，但她坦言這次的配音具挑戰性：「因為今次是聲演一個機械人，要保持著機械人聲線，不可以有太多感情，但角色卻隨著故事會慢慢增加情感，然而它始終是一個機械人，配音時語氣上不能太用力又不能太有情緒，都是一個挑戰。」

在一開始接觸這部電影時大受感動的她，直言第一次睇片已喊到眼腫：「好感動今次能遇到羅茲這個角色，在睇試片時已經睇到喊，眼都腫哂，實在有太多感動位。」
 
祖兒表示之前接的配音角色都跟自己性格很吻合，而今次也不例外：「如果自己與角色相似，配音時就特別落力和有感情，我相信很多真實的感情可以透過自己的聲音呈現出來。」

《荒野機械人》

電影公司為祖兒拍攝宣傳短片及照片時，工作人員都驚訝於祖兒對角色的投入程度：當祖兒被要求跟海報上的羅茲一樣神情拍攝時，所有動作表情都是一Take完成。

而拍攝宣傳片時，祖兒更自動波以戲中機械人語調說話，更自然地由機械人聲線慢慢轉自充滿感情的語調，讓大家恍如見到機械人羅茲活現眼前。

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