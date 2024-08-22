紮職3丨黃宗澤盼保育港產江湖電影　張繼聰明年首做導演拍輕喜劇

江湖片一向都是香港獨有的電影片種，2012年起《紮職》可說必年代代，去年上映的《紮職2》作為續集電影，由第一集的主角陳偉霆轉為由黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂3人演繹江湖兄弟情。

今年3人將繼續擔第3集的大旗，並帶來影視界大哥級人馬鄭浩南和陶大宇飾演當中要角。近日，Bosco就連同張繼聰接受專訪，分享接拍《紮職》系列電影的心得和感受。

▲ 黃宗澤（Bosco）、張繼聰連同陳家樂再度於《紮職3》中演繹江湖兄弟情。（曾耀輝攝）

《紮職3》在《紮職2》上映不足一年時間上映，原來早於拍畢《紥職2》的數月後，便已經開拍《紥職3》。兩位同時有份主演兩集電影的Bosco與阿聰都笑稱︰「感覺好正！又有工開！」

阿聰認為考慮參演電影的續集時會要視乎劇本質素和拍攝班底︰「Bosco、家樂同導演吳家偉都建立了好好的默契，今次的劇本又加入Mark哥（鄭浩南）同大宇哥（陶大宇），不同的演員參演會有不同火花。」

阿聰覺得今次角色上亦有其動機和有血有肉之處，因此他答允參演。

延續江湖兄弟情

3人再度合作，Bosco直言比拍攝《紮職2》時更加有默契︰「拍第2集之前，我同阿聰有合作過，但家樂就從來未合作過，所以當時我不了解他的拍攝習慣，經過上次合作之後，今次我們三人再次合作，會令整個拍攝過程拍得更快，更多火花。」

Bosco又比較第2集和第3集之間的分別︰「觀眾睇完第2集可能會覺得有bug位，但今集劇本會較為完善，仔細和深入。」他認為今次拍攝比上集合作來得更為開心。

戲中家樂有一場跟Bosco、阿聰兩人「攤牌」的場口，並道出兄弟之間，無論遇上任何事情都要義無反顧。現實中，兩人都認為自己對兄弟朋友一樣「義無反顧」。

阿聰舉例︰「現今社會只要有事發生，就會有不少人出來comment食花生、落井下石，但即使朋友遇上甚麼難題或錯誤時，要撑朋友就是要陪伴左右，並一同面對和承受。」

與大哥級人馬合作

《紮職》系列電影發展到第3部作品，自然有不少新卡士加入，今次黃宗澤和張繼聰就有機會跟兩位影視界大哥級人馬鄭浩南和陶大宇有多場對手戲。

當中鄭浩南飾演兩人的老大「花錦」，原來阿聰曾與對方合作拍電影，他形容Mark哥是一位充滿活力的前輩︰「他令我覺得心態影響狀態，以前睇《古惑仔》等作品時，佢已經係男人的代表，好型而且肌肉好爆滿。」阿聰又形容鏡頭背後的Mark哥既是一個「大細路」，又是一個「好玩得」的好人。

▲ 《紮職3》將加入由鄭浩南（Mark哥）飾演的社團老大「花錦」。

Bosco就形容真實的鄭浩南就好像其近年經常拍攝美食短片的形象︰「當片場roll機，他的霸氣就會盡現，但唔好被他的表情和肌肉嚇到，cut機後他隨即變成好可愛的小朋友。」整個拍攝過程中不禁令Bosco感受到鄭浩南散發一股天然但不知從何而來的男人味。

而陶大宇在戲中就飾演頭號反派「阿群」，Bosco和阿聰都認為大宇哥的演員可塑空間相當闊。「他的角色會令你覺得佢真係衰衰格格，但當cut機之後，你又會覺得他很和藹，是一個好好的前輩。」

其次，原來兩人都是首次與陶大宇合作，在電視圈打滾多年的Bosco，只是在電視城的化粧間和廠內有過幾面之緣。阿聰就表示相當榮幸與大宇哥合作，並直言可以從希望合作的演員名單中剔一剔。

▲ 陶大宇飾演社團老大「阿群」，就有當年《大時代》「丁益蟹」的影子。

彌敦道狂奔

兩人在《紮職2》經歷過在尖沙咀寶勒巷被仇家追殺的激烈追逐動作場口後，《紮職3》同樣有被追殺而要狂奔的場口，他們要從一個商場跑出彌敦道逃走，都令阿聰不禁戲稱︰「似乎導演好喜歡欣賞我們跑步。」

除了跑彌敦道感到辛苦，戲中另一場被追斬的場口，阿聰需要躺在西洋菜街路面上，拍攝團隊度位期間，他就躺在地上等埋位，但他竟笑言感覺不俗︰「我試過裸跑，又試過瞓西洋菜街，正常人哪有機會可以瞓訓西洋菜街呀！」

他形容這是演員的經歷。拍攝動作場口雖然辛苦，但由「四仔」張文傑（German）擔任動作導演，阿聰既感受到團隊精神，又認為German越做越好，因此整個拍攝過程都頗為開心。

▲ Bosco直言拍攝《紮職3》時，三人都變得更有默契。（曾耀輝攝）

「保育」江湖電影

江湖片曾在80、90年代盛極一時，兩人參演過兩集江湖味極重的《紥職》系列電影後，都對江湖片另有一番見解和看法。阿聰認為現時開拍江湖片有其難度︰「電影公司需要視乎電影能否賺錢，才能決定是否繼續投資！而影響電影成功與否，就牽涉到題材創作以及畫面限制上的創新。」

他又將江湖片比喻為香港的舊樓，有時會令人深思︰「究竟要保育並繼續發展還是因缺乏發展機會而面臨清拆？」

Bosco就直言︰「若然要繼續發展江湖片種，電影不能夠只專注於臥底或爭上位等題材，這類題材發揮空間已經不多。」他認為電影人如果希望「保育」警匪片和江湖片等片種，就需要更努力去發掘新題材。

▲ 阿聰正籌備輕喜劇劇本，並將於明年首執導演筒。（曾耀輝攝）

將首執導演筒

隨拍攝電影新作外，阿聰亦透露正籌備新劇本，嘗試自己做導演。而他首部執導的電影主要走輕喜劇路綫，並計劃於明年正式開拍。他指出雖然自己喜歡做演員，但拍攝電影的過程間經常都會思考導演的拍攝手法︰「演員需要有導演和編劇的思考方式，嘗試做導演的過程中，就是親身驗證導演們的拍攝手法是好是壞。」

而Bosco就剛完成另外兩部電影，正準備9月參演一齣邵氏的合拍劇集。問到會否跟隨阿聰嘗試做導演，他就坦言︰「曾經都希望嘗試做導演，但實際運作起來的各項工作實在太煩瑣，因此從未想過真正付諸實行。」

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