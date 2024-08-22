東張女神丨李旻芳採訪長洲「虐兒欺凌羅生門」獲讚　歷來採訪遇不少驚險事【多圖】

▲ 「東張女神」李旻芳表現獲網民大讚。

《東張西望》一連四日報道長洲「虐兒欺凌羅生門」，引起社會極大迴響。而今次專題由「東張女神」李旻芳負責採訪，她連同攝製隊親身多次抵達長洲訪問，表現獲得網民大讚。

網民最主要激讚李旻芳採訪的表現，指其會問出引導性問題「夠晒入肉」，網民於「東張+」YouTube頻道更留言指：「口窒窒副校，被主持直接問有無欺凌，居然deadair，最後要扮有野做收線，笑死人」、「妳問到個校長唔識答，唔敢答」、「俾主持問到佢口疾疾添」、「個女主持人真係一流！問得好」等。

Mayanne小喇叭｜「東張女神」揭採訪辛酸史 李旻芳拍到腳軟梁敏巧被恐嚇【多圖】

▲ 「東張女神」李旻芳採訪長洲「虐兒欺凌羅生門」的表現獲網民大讚。

東張女神丨李旻芳曾驚腳軟

已加入《東張西望》9年的李旻芳曾報名參加《2012年度香港小姐競選》，並透過參加2013年TVB藝員訓練班入行，兩年後開始主持《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，而且一向表現勇猛，但也遇不少驚險事，包括有到圍村拍攝時，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更向她作出恐嚇。

旻芳曾在TVB清談節目《Mayanne 小喇叭》坦言當時覺得生命受到威脅：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗 working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」

她透露，母親常為其工作感到擔憂，說到此處更不禁淚水盈眶哽咽道：「每次節目出街後都會問我有冇事，聽到媽咪咁講......我哋做嘢雖然係好辛苦，但幫到人覺得好值得。」

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東張女神丨獲封TVB no.1 賢淑

不過她的付出網民一一記在心中，故此李旻芳一直是《東張西望》人氣主持欴一，而且不只被稱為「東張女神」，更因為豐滿身材而被封為「東張咪神」。其實李旻芳當年拍《3日2夜》不時泳裝上陣，大騷驕人身段成為宅男女神。

不過女神一早封盤，已被黃耀英私有化，二人在2019年結婚，婚後亦不時放閃，十分恩愛。

她曾上方紹聰（奶仔）主持節目《野外步出》，奶仔表示：「我經常上連登討論區，很多網友都表示很想看她。」然後續指：「她與其他集數的女神不同，佢特別有一種賢淑、老婆的感覺，賢淑這方面，旻芳在我們男生話題中是有排名──TVB no.1 賢淑。」可見旻芳有外在美又有內在美。

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