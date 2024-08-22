吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮

▲ 吳文忻接受第3次化療並開始甩頭髮。

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、98年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌，今年乳癌復發至第三期，癌細胞更擴散至淋巴腺！

今年乳癌復發，腫瘤達5至6cm，現時第三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療及免疫治療。

面對癌症，吳文忻積極面對，早前她在社交平台上載一段影片及文字紀錄自己第一次化療和免疫治療的過程及心情。

她在片中泛淚光表示現在自己聲音較沙，而且說話也不太夠氣，更表示之後要把頭髮全剃掉。

吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱 吳文忻感動女兒陪伴抗病

吳文忻患癌丨拍片透露開始甩頭髮

今日（8月22日）她再次拍片紀錄進行化療的點滴，豁達面對甩頭髮的情況：

「我終於甩頭髮了！😅🤣🤭

19/8/2024

第三次化療前的一天，又要去抽血啦。因為醫生要在化療前，知道你的驗血報告，適唔適合再做化療。

20/8/2024

今日進行第三次化療，繼續都係打一隻叫紫杉醇嘅化療藥，今日打完都係好眼瞓好攰，但冇上個星期咁攰，可能身體都開始適應了！

21/8/2024

今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！」

吳文忻患癌丨豁達面對

片中可見，她自言今天開始甩頭髮，還向鏡頭展示自己甩的頭髮。

不過吳文忻樂觀面對並笑言：「我呢紮禾稈草唔要都唔緊要，甩又有咩所謂，之前咁介懷又做咩呢？」又表示期待之後新生番的頭髮。

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