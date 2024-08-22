  • 29°C
香港時間 : 2024822日 (四) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望｜15歲男童家暴事件演變羅生門　長洲中學疑隱瞞校園欺凌《東張》揭童黨橫行

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

究竟男童被校園欺凌還是家暴?

【東張西望/校園欺凌/家暴/虐兒/長洲/中學】TVB節目《東張西望》近日播出一集校園欺凌「羅生門」事件。15歲男生於長洲一間中學就讀，校方指控家長劉先生虐兒，並有社工撰寫報告，學校介入並申請兒童保護令，男生被安置於院舍，骨肉分離。但家長堅稱從來沒有打過兒子，一向愛錫4子女，而《東張》到長洲採訪事件時，攝製隊目擊有同學遭校園惡霸欺凌，質疑校方隱瞞真相。

最新影片:

TOPick一分鐘
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法

東張西望︱攝製隊目擊欺凌事件

涉事家長劉生劉太和其他兄弟姊妹堅稱，15歲兒子身上的傷痕並非家暴所致，而是校園中的「學校惡霸」欺負所造成。《東張》主持李旻芳陪同劉生劉太到學校尋真相，但校方不願接見李旻芳，只接見劉生劉太，而等待期間，《東張》拍得有同學遭校園惡霸欺凌，惡霸學生推倒另一名學生的情況。

點擊圖片放大
+5
+4

東張西望︱沒交代下啟動兒童保護令基制

據指，事件中的15歲劉姓男童背上有傷痕，因同學向校方指他被父母虐打，因此令劉生劉太被校方懷孕虐打15歲的三仔。劉太表示起初是學校輔導老師呂Sir通知他們兒子身上有傷懷疑是由父親造成，會送他到醫院驗傷，會否報警需由醫生決定，過程中劉生劉太一直未能見兒子。直至翌日劉太到醫院才見到兒子，劉太亦有查看兒子傷勢，但竟完全不見傷痕，劉生表示：

呂Sir話佢背脊有傷，唔會第二日就散晒吓嘛？佢（劉太）話睇唔到添，我返嚟頭都痛埋。我只可以講一句，我哋乜都唔知。學校冇交代、社工冇交代、醫院冇交代，就動用咗個機制，就話要個小朋友離開呢個屋企。

點擊圖片放大
+5
+4

東張西望︱街坊曾受惡霸欺凌

及後，李旻芳再度訪問長洲街坊、同校的家長及涉事學校的畢業生，均指校內的欺凌問題嚴重，為數10名學生，有男有女，他們在校門口等待受害學生放學，行為極為囂張，猶如拍黑社會電影。據同校的家長稱他們會欺負瘦弱學生，街市偷魚、偷單車、半夜敲阿婆門及用掃帚威嚇老師等惡行。有畢業生則指校園欺凌問題存在多年，而長洲街坊就力撐劉生劉太愛錫子女。

而當李旻芳將《東張》攝製隊目擊欺凌事件在劉家子女面前播出，劉家女兒一眼認出認出其中一名涉事學生曾向兄弟收取保護費，並騷擾過她。

事後，李旻芳用電話訪問涉事的副校，被問到校內是否有欺凌情況？副校支吾其詞，更以開會為由收線。

由於校方申請兒童保護令，及社工撰寫的報告，法庭判15歲男生入住院舍12個月，劉生稱兒子本來生長在正常家庭，現在卻要骨肉分離。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
11:00 2024/08/05
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
屯門虐兒案｜小雪兒手術後發高燒頭骨前移　日後無法讀主流學校媽媽：一定唔會放棄
13:44 2024/08/07
屯門虐兒案｜小雪兒手術後發高燒頭骨前移　日後無法讀主流學校媽媽：一定唔會放棄
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
22:02 2024/08/14
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉

你可能感興趣

東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
11:00 2024/08/05
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
屯門虐兒案｜小雪兒手術後發高燒頭骨前移　日後無法讀主流學校媽媽：一定唔會放棄
13:44 2024/08/07
屯門虐兒案｜小雪兒手術後發高燒頭骨前移　日後無法讀主流學校媽媽：一定唔會放棄
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
22:02 2024/08/14
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望 校園欺凌 李旻芳 長洲

最高瀏覽

荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡與女兒遺體卡床墊中　豪華遊艇60秒内遭龍捲風吞噬
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
脂肪肝｜29歲女為減肥餐餐吃白烚菜　半年後驗出「重度脂肪肝」病因曝光
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財
處暑2024｜二十四節氣「處暑」勿犯6大禁忌　2個生肖要留神+飲水可招財