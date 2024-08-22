東張西望｜15歲男童家暴事件演變羅生門　長洲中學疑隱瞞校園欺凌《東張》揭童黨橫行

▲ 究竟男童被校園欺凌還是家暴?

【東張西望/校園欺凌/家暴/虐兒/長洲/中學】TVB節目《東張西望》近日播出一集校園欺凌「羅生門」事件。15歲男生於長洲一間中學就讀，校方指控家長劉先生虐兒，並有社工撰寫報告，學校介入並申請兒童保護令，男生被安置於院舍，骨肉分離。但家長堅稱從來沒有打過兒子，一向愛錫4子女，而《東張》到長洲採訪事件時，攝製隊目擊有同學遭校園惡霸欺凌，質疑校方隱瞞真相。

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東張西望︱攝製隊目擊欺凌事件

涉事家長劉生劉太和其他兄弟姊妹堅稱，15歲兒子身上的傷痕並非家暴所致，而是校園中的「學校惡霸」欺負所造成。《東張》主持李旻芳陪同劉生劉太到學校尋真相，但校方不願接見李旻芳，只接見劉生劉太，而等待期間，《東張》拍得有同學遭校園惡霸欺凌，惡霸學生推倒另一名學生的情況。

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東張西望︱沒交代下啟動兒童保護令基制

據指，事件中的15歲劉姓男童背上有傷痕，因同學向校方指他被父母虐打，因此令劉生劉太被校方懷孕虐打15歲的三仔。劉太表示起初是學校輔導老師呂Sir通知他們兒子身上有傷懷疑是由父親造成，會送他到醫院驗傷，會否報警需由醫生決定，過程中劉生劉太一直未能見兒子。直至翌日劉太到醫院才見到兒子，劉太亦有查看兒子傷勢，但竟完全不見傷痕，劉生表示：

呂Sir話佢背脊有傷，唔會第二日就散晒吓嘛？佢（劉太）話睇唔到添，我返嚟頭都痛埋。我只可以講一句，我哋乜都唔知。學校冇交代、社工冇交代、醫院冇交代，就動用咗個機制，就話要個小朋友離開呢個屋企。

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東張西望︱街坊曾受惡霸欺凌

及後，李旻芳再度訪問長洲街坊、同校的家長及涉事學校的畢業生，均指校內的欺凌問題嚴重，為數10名學生，有男有女，他們在校門口等待受害學生放學，行為極為囂張，猶如拍黑社會電影。據同校的家長稱他們會欺負瘦弱學生，街市偷魚、偷單車、半夜敲阿婆門及用掃帚威嚇老師等惡行。有畢業生則指校園欺凌問題存在多年，而長洲街坊就力撐劉生劉太愛錫子女。

而當李旻芳將《東張》攝製隊目擊欺凌事件在劉家子女面前播出，劉家女兒一眼認出認出其中一名涉事學生曾向兄弟收取保護費，並騷擾過她。

事後，李旻芳用電話訪問涉事的副校，被問到校內是否有欺凌情況？副校支吾其詞，更以開會為由收線。

由於校方申請兒童保護令，及社工撰寫的報告，法庭判15歲男生入住院舍12個月，劉生稱兒子本來生長在正常家庭，現在卻要骨肉分離。

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